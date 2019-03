Čeka se misteriozni vlasnik ustrijeljenog psa pronađenog u Malunju u okolici Jastrebarskog

Po psa koji je pronađen teško ozlijeđen u Malunju u okolici Jastrebarskog, a nakon toga zbrinut u skloništu Veterinarske ambulante Pokupsko Cerje s kojim Grad Jastrebarsko ima potpisan ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja, dolazi njegov vlasnik.

Najavilo je to u svojim objavama sklonište, i to nakon što je pristalo pa odmah i odbilo da se nepokretni pas Oscar iz skloništa premjesti u privremeni smještaj, a uz smještaj pronađeni su i donatori za troškove. Sklonište je to pravdalo zakonskim odredbama po kojima pas ne može iz skloništa 14 dana, iako ovdje nije ni bila riječ o udomljavanju.

Da će pas biti vraćen vlasniku potvrđuje nam i Grad Jastrebarsko.

– Na temelju zaprimljene usmene prijave o pronalasku ozlijeđenog psa u naselju Malunje, komunalni redar Grada Jastrebarskog odmah je obavijestio Veterinarsku ambulantu Pokupsko Cerje d.o.o. s kojom Grad Jastrebarsko ima sklopljen Ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja. Pas je odmah po prijavi zbrinut i smješten u stacionar Veterinarske ambulante, liječen i u boljem je zdravstvenom stanju. Prema informacijama dobivenim od djelatnika Veterinarske ambulante, bit će vraćen vlasniku koji se naknadno javio – kažu u odgovoru na naše upite.

Informacija da će pas biti vraćen vlasniku dočekana je s nevjericom na brdu na kojem su ga prepoznali i prijavili policiji da znaju čiji je i gdje je živio. Policija je po prijavi skloništa da je pronađen ustrijeljen pas pokrenula i kriminalističku istragu, no susjedi kažu da ne znaju jesu li bili i kod vlasnika jer se njih već danima ne vidi, a kuća je ztavorena.

– Utvrđuju se činjenice vezane uz eventualno počinjenje kaznenog djela iz članka 205 Kaznenog zakona. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja nadležno tijelo će biti obaviješteno o utvrđenim okolnostima prijavljenog događaja – rekli su nam u PU zagrebačkoj.

Stanovnici brda kažu nam da je uz ozlijeđenog psa u istom dvorištu živio još jedan, koji posljednjih dana tužno hoda cestom i traži svog prijatelja. Pričaju da su psi stalno bili bez nadzora i da je Oscarova ozljeda na glavi nastala prije nekoliko tjedana. Tada su ga djeca čula da jako cvili, a vlasnica je susjedima tvrdila da su ozljede nastale kad je utrčao u grmlje. Ako se pas vraća u to dvorište, bolje da ga i ne vrate, kažu svjedoci.

I dok se čeka tko će doći po Oscara, tko je misteriozni vlasnik izgleda ne znaju ni u Gradu Jastrebarskom jer u svom odgovoru pozivaju se na informaciju koju su dobili od djelatnika Veterinarske ambulante. Upitali smo ih kako je vlasnik dokazao da je pas njegov te hoće li sada od vlasnika tražiti povrat troškova za zbrinjavanje psa? Jer prema Zakonu o zaštiti životinja Grad Jastrebarsko bio je obvezan pokriti trošak liječenje ozlijeđene životinje nepoznata vlasnika. No, kako je vlasnik pronađen, a kako piše i u Zakonu, obvezu preuzima vlasnik. Upitali smo ih i hoće li naplatiti kaznu vlasniku jer psa nije čipirao, vjerojatni ni cijepio, te ga je puštao bez nadzora. Odgovore nismo dobili niti na ponovljene upite.

Gdje Oscar ide iz skloništa i postoji li misteriozni vlasnik zanima volontere koji su nudili pomoć, a s pravom zanima i građane Jastrebarskog koji su umjesto vlasnika platili troškove zbrinjavanja u skloništu. Grad Jastrebarsko, po svemu sudeći, ništa od toga ne zanima.