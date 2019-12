Čeka nas hladnije vrijeme, kiša i snijeg, a jak vjetar otežava promet

Diljem Hrvatske tijekom vikenda će biti hladnije nego prošlih dana, te se očekuje vjetrovitije vrijeme, a mjestice i uz slaba oborine.

- Na Jadranu će normalnom prometovanju smetati često jaka bura, ponegdje i olujna, uglavnom podno Velebita i s orkanskim udarima, a malo kiše može pasti rijetko, uglavnom na otocima i otvorenome moru. U kopnenom će području biti umjerenog, gdjegod i jakog sjevernog vjetra, u gorju na udare vjerojatno i olujnog, te povremenog mjestimičnog snijega. - prognozira je za HRT meterolog Zoran Vakula.

U istočnoj Hrvatskoj će u subotu biti promjenljivo i pretežito oblačno, te vjetrovito, a mjestimice može biti i slabog snijega.

- Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura oko 0 °C, a najviša dnevna oko 4 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također uz vjetrovito vrijeme, s jakim sjevernim vjetrom. Bit će umjereno i znatno oblačno te uglavnom suho. - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

Na sjevernom Jadranu će biti pretežno sunčano, dok se u gorju očekuje promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice uz mogućnost snijega ili pljuskova snijega.

- Puhat će jak, na udare i olujan sjeverni vjetar. Uz obalu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Temperatura zraka od -3 do 1 °C, na moru između 3 i 8 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Prema otvorenom moru ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će jaka, mjestimice i olujna bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -1 do 4 °C, uz obalu između 4 i 9 °C. Podjednaka će temperatura biti i na jugu Hrvatske, gdje će biti djelomice sunčano, prema otvorenom moru ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Puhat će jaka i olujna bura i sjeverni vjetar.- prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

Stanje u prometu

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), javlja Hrvatski autoklub.

Na dijelu dionice autoceste A1, između tunela Bristovac i vijadukta Božići vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h zbog olujnog vjetra.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Kako javlja HAK, zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) između Ruskamena i Lokve Rogoznice vozi se kroz odmorište uz privremenu prometnu signalizaciju (semafore), a u Slanom (Banja) vozi se jednim trakom, naizmjence. Zbog vode na kolniku zatvorena je županijska cesta ŽC3156 Žažina-Mala Gorica (na makadamskom dijelu ceste). Obilazak je: Žažina-Petrovac-Mala Gorica.

