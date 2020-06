Cappelli: 'Nema razgovora i potpora s onima koji ne izdaju račune'

Ministar turizma Gari Cappelli u četvrtak je kazao da s ugostiteljima koji navodno naštimavaju račune da bi dobili državne potpore nema razgovora, ali da to treba provjeriti.

Zamoljen za komentar najave ministra financija Zdravka Marića da će 'pročešljavati' ugostitelje koji 'narihtavaju' račune da bi mogli dobiti potpore, Cappelli je uoči sjednice Vlade odgovorio da "znamo kako treba s njima, od kažnjavanja pa do svega što treba u skladu sa zakonom napraviti".

"Onaj tko ne izdaje račune, tu nema razgovora. Sve ostalo, za sitne stvari koje još trebaju napraviti, epidemiološke i druge u objektima treba ih opomenuti da naprave što prije, a što se tiče iznosa i broja računa treba vidjeti, jer je vrlo teško uspoređivati lanjsku godinu s ovom", kazao je Cappelli.

Smatra da u ukupne podatke o izdanima računima i iznosima ulaze i hotelijeri sa svojim izdanim računima, a koji nisu radili od ožujka do sada ove godine, te toga, kako kaže, treba biti svjestan kada se priča o tome koliko je više ili manje računa izdano i o iznosima, jer sigurno su iznosi računa veći kada se uključe oni za primjerice smještaj u hotelima.

Na pitanje je li njemu to s računima ugostitelja sumnjivo, dodao je da još sve treba vidjeti, i da se sve još treba 'izglancati'.

Komentirao je i pitanje "Što je s Austrijom i zašto se nije otvorila (prema Hrvatskoj)?", kazavši da se pregovara.

Dodao je da su u Austriji praznici (op.a. Duhovi) te da svatko štiti svoju ekonomiju.

"Potpuno ih razumijem. Isto tako i nas neki moraju razumjeti kada smo rekli da se otvaramo za deset zemalja, ali mislim da će se to sve do 15. lipnja na razini Europe iskristalizirati i riješiti", ocijenio je Cappelli.

Na pitanje smiju li hoteli dobivati potpore za radnike, a ostati zatvoreni od srpnja i ne raditi, a on je odgovorio da je "to dobro pitanje te da to ne bi bilo fer, ali i da treba razumjeti hotelijere ako nemaju prometa niti rezervacija, za što nisu oni krivi.