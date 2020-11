Capak o novim mjerama: Sve su opcije na stolu, sigurno je da će se zatvoriti kina

Nakon što je potpredsjednik Vlade Davor Božinović najavio da će se proglasiti najjače mjere u drugoj fazi epidemije, Krunoslav Capak govorio je za Dnevnik HRT-a o onome što možemo očekivati, a mjere se tiču ugostiteljstva, školstva, kulture, sporta i prometa.

- Razgovori su još uvijek u tijeku, imamo intenzivne razgovore s resornim ministrima. Važno je naći balans između onoga što se može podnijeti i onoga što će nam spašavati živote građana. Mjere do kraja još nisu dogovorene, one će biti poznate sutra. Što se tiče ugostiteljskih objekata i mogućeg zatvaranja, razmišlja se o tome, sve su opcije na stolu, od ograničenja radnoga vremena do toga da se dodatno ograniči broj ljudi i razmak, da rade samo oni na otvorenom, do toga da se u potpunosti zatvore, rekao je Capak.

Capak je rekao i da Nacionalni stožer ne donosi mjere vezano uz školstvo i obrazovanje već Povjerenstvo na čelu s ministrom Radovanom Fuchsom.

- Izgledno je da će se srednje škole prebaciti na B i C varijantu, a da osnovne škole ostaju po sadašnjem modelu. Što se tiče fakulteta, oni većim dijelom rade online.

Šef HZJZ-a je najavio i da će zatvoriti kino dvorane.

- Sigurno je da će se zatvoriti kina, a što se tiče ostaloga, mjere će se dodatno postrožiti, ali ne bi se išlo na potpuno zatvaranje.

Mjere vezano uz promet, kaže da je problem prigradski i gradski promet.

- Razgovara se da se poveća broj vozila i da se ograniči broj ljudi u tim vozilima na 30%. Razgovarali smo o tome da se možda pomakne termin za škole, da se oslobodi dio javnog prijevoza, da bi ljudi radili u smjenama i da bi većinom radili od kuće. To ćemo sada dodatno postrožiti.

Naime, nove mjere bi trebale trajati do Božića.

- Deset ili 14 dana je premalo da bi se vidjelo djeluju li mjere, s obzirom na period inkubacije, a mjesec dana će pokazati jesmo li na vrijeme i prave mjere aplicirali.

Što se tiče Božića, sve su mjere ograničenog karaktera.

- Hoćemo li otvarati, ovisi o epidemiološkoj situaciji, kako je bilo na proljeće. Ako situacija bude dobra popuštat ćemo s mjerama, ako ne, onda će neke ili sve ostati na snazi.

Capak je rekao i da će se krenuti s kažnjavanjem.

- Mi smo od početka išli na edukaciju i apele, a sada se krenulo s intenzivnim nadzorom i kažnjavanjem. Sada će intenzivno krenuti s time. Badava mjere i na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini ako ih se ljudi ne pridržavaju. Taj nadzor je potreban.

Otvoreno je i pitanje mogućeg obveznog cijepljenja.

- Mi smo jedna od rijetkih zemalja za 12 antigena, a imamo i program neobaveznog cijepljenja poput gripe ili HPV-a. Po mišljenju struke ovo bi cjepivo trebalo biti neobavezno. Proglašenje obveznog cijepljenja moglo bi izazvati revolt i sumnju u njegovu kvalitetu. Sasvim sigurno da će Ministarstvo zdravstva i HZJZ poduzeti brojne mjere intenzivnih razgovara s građanima i promociju cijepljenja. Mislimo da ćemo podići udio građana koji se žele cijepiti protiv Covida. Stručnjaci kažu da je to jedini način da brzo završimo epidemiju.

VIDEO: U Zagrebu su krenula brza i besplatna testiranja na koronavirus