Capak nakon sastanka Vlade i Stožera: 'Nove mjere bit će uvedene do kraja tjedna'

Održan je sastanak čelnika Nacionalnog stožera i predstavnika Vlade. Sastanak Vlade i Stožera održan je na dan kada su četiri županije zabilježile rekordan broj zaraženih, a dvije su županije oborile vlastiti rekord broja smrtnih slučajeva.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak nakon sastanak je rekao da je Hrvatska na vrlo visokom mjestu među europskim zemljama s visokom incidencijom, a od nas je zasad najgore samo pet zemalja.

- Što se tiče rasta, ove dnevne skokove koje imamo pokušavamo izravnati s tjednim prosjekom. Razmijenili smo podatke koje imamo i što se tiče drugih europskih zemalja i onih kako je kod nas. Prosjek incidencije za Hrvatsku je trenutno viši od 800, rekao je.

Kada je riječ o mjerama, Capak je rekao da one u brojnim županijama strožije od onih koje se odnose na nacionalnu razinu, navodi N1.

- Govori se o dodatnom ograničavanju broja ljudi koji se mogu okupiti i skraćivanju radnog vremena ugostiteljsva, obvezivanje poslodavaca na rad od kuće gdje god je to moguće te rad u smjenama i smanjenje mobilnosti u javnom prijevozu', rekao je Capak.

- Ne znam točan datum kada će mjere stupiti na snagu, no sigurno je da će to biti do kraja tjedna, dodaje.

Na pitanje o masovnom testiranju brzim antigenskim testovima u Zagrebu, Capak je rekao da Stožer pozdravlja ideju Grada Zagreba da se poveća broj lokacija za testiranje. Naglasio je da svi koji su negativni na antigenskom testiranju moraju ići na PCR testiranje.

- Oni koji će obavljati te testove na licu mjesta, moraju imati osiguranu logistiku PCR-a za one koji ispadnu negaivni na tom testu, objasnio je.

VIDEO: Mogu li se simptomi koronavirusa pojaviti i odmah nestati?