Capak: Nećemo ići na policijski sat, ali mjere ćemo pojačati

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako se u Hrvatskoj neće ići na policijski sat, ali da će se razmatrati pojačane mjere.

- Jasno smo rekli, zaključak je da nećemo ići na policijski sat, ali da ćemo svaki dan razmatrati mogućnost da se pojačaju mjere koje trenutno imamo na snazi i da ćemo po pojedinim segmentima za koje uočimo da su nam problem mjere pojačavati. Ta mogućnost i sad postoji za županijske stožere, rekao je Capak.

Komentirajući današnje brojke rekao je da je loše da opet imamo rekord, ali i istaknuo da je tjedni porast u zadnjem tjednu bio je 4,2 posto, a prije dva tjedna bio je 100 posto, što smatraju izvjesnim stagniranjem, navodi HRT.

- Mi ovim mjerama nastojimo virus obuzdati. Mnoge nama susjedne zemlje su donijele puno strože mjere, ali nisu u tome uspjeli, rekao je Capak.

Što se transporta, skladištenja i distribucije cjepiva tiče, Capak je rekao da smo apsolutno spremni.

- Mi smo u kontaktu s Pfizerom, oni su ponudili distribuciju cjepiva do mjesta cijepljenja, što je u našem slučaju nemoguće jer će kod nas cijepiti liječnici obiteljske medicine, pedijatri, takvih ordinacija ima više od 2000. Međutim, oni mogu nama dostaviti do zavoda za javno zdravstvo kojih imamo 21 u Hrvatskoj, koji će onda to distribuirati liječnicima obiteljske medicine, rekao je Capak.

Dodao je da cjepivo može u suhom ledu stajati 15 dana, a nakon toga još pet dana na 4 stupnjeva u običnom hladnjaku. Capak misli da neće biti potrebe za upotrebom hladnjača trgovačkih lanaca.

- Naravno, to cjepivo se drži na +4 i nema potrebe za držanjem u ledenicama, rekao je Capak, dodajući da još ne znamo tko će prvi registrirati cjepivo te da je oxfordsko vrlo blizu tome.

Capak je rekao da znamo jako malo o nuspojavnosti oba cjepiva jer su to korporativne tajne.

- Dok ne završe treću fazu kliničkih istraživanja, oni te informacije ne smiju dijeliti sa zemljama koje su to cjepivo naručile, ali imamo njihovo čvrsto obećanje da ćemo biti u kontaktu, rekao je Capak.

