'Ovo je luda država. Vrijeme je da se maknu manekenke!'

Varaždinski župan Radimir Čačić i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić u petak su u Koprivnici ponovno podsjetili na neispunjavanje sporazuma s Vladom RH iz 2013. po kojem je ona trebala preuzeti financiranje projekata javno-privatnog partnerstva, ali se, kako je rekao Jakšić, jednostrano povukla i time oštetila Grad Koprivnicu za otprilike četiri milijuna kuna.

Zato su pokrenute tužbe, a Vladi je svojedobno poslan i prijedlog nagodbe, no iz Banskih dvora do danas nema odgovora, dodao je. Jakšić je podsjetio kako je prije 12 godina javno-privatno partnerstvo pokrenulo mnoge investicije iz školstva i zdravstva diljem Podravine i Prigorja te u Varaždinskoj županiji. "Bio je to veliki iskorak u obrazovnom sustavu", istaknuo je te dodao da je zahvaljujući tom programu izgrađena Gimnazija Frana Galovića u Koprivnici, čiji učenici danas postižu zavidne rezultate.

Po modelu javno-privatnog partnerstva trebale su biti izgrađene obrtnička škola u Koprivnici i osnovna škola u gradskoj četvrti Podolicama, trebala se rekonstruirati i Osnovna škole Đure Estera, a zgrada sinagoge prenamijeniti u glazbenu dvoranu. Čačić je u svojem istupu bio posebno oštar prema ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak te potpredsjedniku Vlade Predragu Štromaru. "Dok su oni u Vladi, nisam optimist i vjerujem da s njima nema pozitivnog pomaka", rekao je Čačić te dodao da je HNS vrlo brzo poprimio obilježja HDZ-a koji nije sklon programu javno-privatnog partnerstva, a bolji model nikad nije ponudio.

Podsjetio je na izvještaj Europske komisije koji govori o lošim rezultatima reformi u našoj zemlji. "Nažalost, komisija je kao najgori segment izdvojila obrazovanje", rekao je Čačić te dodao da u Varaždinskoj županiji 94 posto djece pohađa jednosmjensku nastavu, a hrvatski je prosjek 36 posto. Također je rekao kako su ga tijekom razgovora u Ministarstvu obrazovanja uvjeravali da država ne smije ulagati u školstvo. "Ovo je luda država", rekao je Čačić te dodao kako je "vrijeme da se maknu manekenke, a da reforme počnu voditi ozbiljni ljudi".