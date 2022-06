Čačić: Milijarde iz EU smo dobili jer smo jadni i među zadnjima po razvoju

Čelnik Reformista Radimir Čačić nagovijestio je danas u Večernjakovu studiju novinarki Ivi Boban Valečić kako je stiglo vrijeme da Reformisti više ne budu dio vladajuće koalicije. Razlog je to što državna tijela ne čine ništa prema realizaciji pruge Čakove-Varaždin-Lepoglava-Zagreb koje je bila uvjet za podršku Reformista Andreju Plenkoviću 2017. Ta bi pruga skratila putovanje željeznicom od Čakovca do Zagreba sa sadašnjih 3,5 sata na 50 minuta te omogućila brzi pristup stanovnicima tri sjeverne županije Zagrebu.

„Ministarstvo prometa ima od HDZ-a zabranu raditi tu prugu, zbog lokalnog HDZ-a i HNS-a, obzirom da Reformisti i Čačić guraju taj projekt pet godina kao svoj ključni projekt. Zato je nalog „ne daj mu tu prugu“. Nije važno što je ona interes građana, bitniji je interes HDZ-a. Sumnjam da će se ovih dana išta pomaknuti oko toga i pun mi je nos već takvog stava HDZ-a“ – rekao je čelnik Reformista u Političkom intervjuu tjedna, nagovijestivši odlazak iz vladajuće koalicije.

Radimir Čačić je to rekao uz komentar mogućih prijevremenih izbora u Hrvatskoj, za koje sumnja da će biti.

„Vjerojatno će izbori biti u okviru redovnih, najesen 2023.“ – dodao je argumentiravši taj termin kao politički najoptimalniji za premijejra Plenkovića i HDZ.

Čačića, za razliku od premijera Plenkovića, ne zabrinjava što će predsjednik Zoran Milanović reći na summitu NATO-a u Madridu.

„Milanović će tamo sigurno reći sve korektno, najnormalnije i sve dobro i pametno za našu zemlju. Zna on jako dobro što se održava u Madridu i što će se tamo odlučivati, ne trebaju njemu neke bilješke Vlade, a posebno ministra Radmana koji nije isti rang političara kao Milanović. Sigurno neće biti nikakve blokade Finske i Švedske, mislim da su čuli oni koji trebaju ono što je Milanović govorio. Imali smo u Zagrebu posjet predsjednice Finske, znakovito je i što Dragana Čovića nije bilo na sastancima u Bruxellesu. To su znakovi da se Milanovića čulo oko Bosne i Hercegovine.“ – rekao je Čačić koji vjeruje i da predsjednik i premijer imaju u svemu ovome isti cilj, no da nije dobro da u tome postizanje istog cilja imaju tako lošu komunikaciju.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 29.06.2022. Zagreb- Radimir Cacic, predsjednik stranke Reformista. Photo: Boris Scitar/PIXSELL

„Plenković danas kaže da ne zna što će Milanović reći u Madridu, a Vlada je jasno odbila komunikaciju s predsjednikom. Reći onda da ne znaš što će predsjednik reći je licemjerno. Druga je stvar što je dovelo do tog prekida komunikacije.“ – dodao je Čačić koji ni u budućnosti ne očekuje neku zajedničku vanjsku poltiiku predsjednika i premijera, a rekao je da se ni ne govori o nekim zakonskim izmjenama koji bi predsjedniku smanjio ovlasti.

O premijeru je rekao da dobro kotira u Europskoj komisiji i Bruxellesu i da zbog toga Hrvatska ima neke koristi.

„Hvaliti se da smo dobili tolike milijarde iz Europske unije nije baš skroz za hvaliti jer smo taj novac dobili jer smo jadni i među zadnjima u EU po razvoju. No, istina je da smo na taj iznos dobili ipak nešto više zbog Plenkovićeva rejtinga u EU. Njegov je uspjeh i što je dobio odgodu utroška novca za sanaciju šteta od potresa jer to znači milijarde koje ćemo uspjeti potrošiti, a bez toga ne bismo.“ – rekao je Čačić u studiju Večernjeg lista.

Čačić ne vjeruje da je moguće najavljene izmjene Ustava zbog referenduma uvjetovati uvrštavanjem prava na pobačaj u Ustav, iako smatra da to želi tri četvrtine stanovnika Hrvatske.

„Ključ je da to ne želi dio birača HDZ-a, pa iz straha da taj dio birača ne prebjegne desnici HDZ to ne želi staviti u ustav. I tako je opet stranački interes iznad interesa građana u Hrvatskoj.“ – rekao je čelnik Reformista koji smatra i da će posljedice neizostavnih zaokruživanja cijena na više prilikom uvođenja Eura biti neznatne u odnosu na posljedice koje na rast cijena ima, i imat će, visoka inflacija.

„Kod uvođenja eura i ulaska RH u eurozonu korist je daleko veća od posljedica. Eurozona nam daje veliku stabilnost, diže nam rejting, a time štedi samo na kamatama milijarde kuna svima“ – mišljenje je Radimira Čačića koji smatra kako se cijene mogu , donekle, držati pod kontrolom smanjenjem PDV-a i intenzivnijem korištenjem instrumenta Robnih rezervi, a koji se u RH zanemaruje.

Polovično je zadovoljan najavljenim izmjenama Zakona o kaznenom postupku iz razlogaa što jesu uspjeli uvesti mehanizme koji će spriječiti više sudove da uporno i bez obrazloženja vraćaju suđenja na prvostupanjski sud „jer suci viših sudova ne žele potvrditi presude iz raznih razloga i odugovlače postupak“, no da nije prošao zahtjev Reformista da se uvede suđenje u jednom komadu za Uskočke slučajeve u kojima su optuženici dužnosnici.

„Dakle, da suđenja kad krenu idu bez prekida, prvi stupanj, drugi stupanj do kraja u godinu, godinu i pol. I da onda znate tko je od tih dužnosnika kriv, a tko nije , a ne da se sve vuče unedogled. To nije prošlo jer kažu da je protuustavno, da svi trebaju imati pravo na brzo suđenje.“ – pojasnio je svoj stav Čačić.