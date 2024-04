Butković poručio Milanoviću: 'I ti i ja znamo da si imao sve spremno za objavu ostavke'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ponovno se preko Facebooka obratio predsjedniku Zoranu Milanoviću. Njegova objava uslijedila je nakon Milanovićeve konferencije za medije na Pantovčaku. Podsjetimo, jutros je Butković naveo kako će Milanović sutra, u petak, podnijeti ostavku na dužnost Predsjednika Republike. Milanović se potom nekoliko sati nije oglasio, no na konferenciji je rekao: "Dobro, i? Mi trebamo vjerovati jednom lažovu? Taj čovjek laže, ne zna za poruke s Rimčevkom".

U najnovijoj Butkovićevoj objavi stoji: "Zorane, pa jesi se ti to predomislio? Ili si poslušao moj dobronamjeran savjet? I ti i ja znamo da si imao sve spremno za objavu ostavke, a čak ti je i plan aktivnosti do kraja tjedna, na stranicama Ureda Predsjednika, bio prazan. Ni sada nemaš nikakvu aktivnost u najavi za sutra. Ali nema veze. Bitno da si me poslušao i da možemo zaboraviti na tvoj lukavi plan koji si najavljivao. P.S. Što ti je skrivila moja kravica Milova? Sedam puta si je spomenuo u svom obraćanju. Baš si je naciljao, ali nećeš mi je uzeti ni ti, ni tvoj rođak".

Ministar Butković jutros je objavio: "Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? Sutra daješ ostavku!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret. Ali imaš jedan veliki problem, Zorane. Ti si pročitana knjiga!! Ta ostavka ništa ti neće donijeti. A znaš zašto? Zato što ljudi vide da te vodi mržnja, destrukcija i zlo. Ne može ti jedini program biti – pohapsit ću vas sve, sve ću vam uzeti, uključujući i moju kravicu Milovu.

Da si bio frajer, što nisi, i dao ostavku kad si raspisao izbore, e to bi bilo vrijedno poštovanja. Ovo sada je potez očajnika i dobronamjerno ti kažem, ne blamiraj se dodatno. Budi frajer bar na kraju, stisni ruku pobjedniku i čekaj kraj mandata. P. S. Ne pitaj me kako sam doznao. Reći ću ti kad mi odgovoriš na ona moja dva pitanja".