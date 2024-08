Butković o tragediji trajekta: 'Ne provodim ja istragu. Postavljam si dva pitanja'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je dao izjavu za medije o tragediji na Lošinju u kojoj su poginula tri pomorca kada je na njih pala rampa trajekta Lastovo. Potvrdio je da je zakonski rok za provođenje istrage u takvoj nesreći 12 mjeseci, no kaže da na tijek istrage ne može utjecati. Apelirao je na sve da pričekaju i vide radi li se "o ljudskoj pogrešci ili tehničkom kvaru", a nakon provođenja neovisne istrage, sve će relevantne informacije izaći u javnost.

– Ravnateljica agencije dala je zakonske okvire, ne može ona govoriti nešto što nije. Ja vam ne mogu reći kada će istraga biti gotova jer je ja ne provodim. Mi kod ovakvih slučajeva nismo trebali čekati godinu dana. Uzmimo posljednju željezničku nesreću prije tri godine, nije trebalo 12 mjeseci. Ja vjerujem da će to biti prije, ali ne mogu na to utjecati. Dobio sam informaciju da još traje očevid, to je sada procedura, moraju se svi ispitati – pojasnio je ministar.

– Od početka smo u kontaktu s upravom Jadrolinije, odmah smo poslali brzojav i preuzet ćemo odgovornosti. Sve što treba napraviti, napravili smo – zaključio je Butković koji je ponovio da je bio upućen u probleme s Jadrolinijom, da je održan sastanak i da uprava firme ima upute kako dalje postupati.

– Imao sam sastanak sa sindikatima 30. srpnja. Uvijek sam razgovarao sa svim sindikatima, nikada vrata ministarstva nisu zatvorena. Na sastanku su me upoznali s određenim problemima i uprava je dobila zadatak da analizira događaj. Što se tiče uprave Jadrolinije, modernizacija flote najvažniji je cilj. U posljednjih nekoliko godina za osam godina smanjena je prosječna starost brodova u Jadroliniji. Vi njih ne možete preko noći zamijeniti, 57 brodova u jednoj godini. Ove godine krenuli smo u nabavu katamarana, modernizacija je proces koji traje i za to su vlada i Jadrolinija osigurala sredstva. To je proces koji traje – naglasio je.

– Postavljam si dva pitanja: kako je do ovoga došlo i tko je odgovoran. Čuo sam se s premijerom, čuli smo se svi, odmah smo se uputili tamo. Čut ćete sutra, premijer će biti na misi pa će vam vjerojatno dati izjavu – kaže Butković.

GALERIJA Istraga nesreće na Lošinju