Burno na sučeljavanju Tomaševića i Selak Raspudić: 'Imate plan B, a to je stolica u Saboru'

U večerašnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u sučelili su se kandidati za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević i Marija Selak Raspudić. Odmah su se sukobili oko GUP-a.

- Mi smo u GUP unijeli tražene korekcije, ali Ministarstvo se pravi da nismo. To je čista kupovina vremena. Prošlom gradonačelniku su odgovara u tri tjedna. Htjeli su da GUP ne izglasamo prije izbora. GUP je fundamentalni dokument. Naša vizija GUP-a je GUP koji će omogućiti zelene površine i javne sadržaje - kazao je Tomislav Tomašević na što je Selak Raspudić kazala kako će ona predložiti razvojnu viziju GUP-a.

- U ovom su se mandatu aktivirali smo oni koji su imali interese poput šefa SDP-ovog Joška Klisovića. I sad će on graditi nebodere. Jedan od rijetkih urbanističkih planova koji je donesen je onaj koji pogoduje šefu Joška Klisovića - rekla je Selak Raspudić na što ju je Tomašević nekoliko puta pitao što joj smeta u prijedlogu GUP-a.

- Problematično je sve ono što se u gradu dosad nije napravilo. Nitko nije rekao da sve u njima ne valja, nemamo ekonomike, nemamo socio-ekonomsku podlogu kako grad treba izgledati. Problem je što ste vi došli na čelo grada prije četiri godine, a nemate nikakve rezultate - kazala je Selak Raspudić.

- Ja se za ovaj grad borim još kao tinejdžer. Borio sam se za Zagreb zadnje četiri godine i borit ću se iduće četiri godine - kazao je Tomašević.

- Imate plan B, a to je stolica u Saboru koju možete odmrznuti ako izgubite mandat. Niste uspjeli zatvoriti Jakuševac premda ste to obećali. Ako je grad bio na rub bankrota, to je laž - rekla je Selak Raspudić. - Imate izlaznu kartu, to je činjenica i trebaju je znati naši građani - dodala je.

Upitani su o problemu s otpadom u Zagrebu i hoće li zatvoriti Jakuševec. - Zatvorit ćemo Jakuševec. Predstavili smo hodogram prije godinu i pol u Skupštini, koja je tada usvojila studiju izvodljivosti i držimo se tog hodograma doslovce u mjesec. Napravili smo isto tako javnu nabavu za projektiranje. Idejni projekt je gotov, idejno rješenje je gotovo. Napravljena je studija utjecaja na okoliš i ona je završena i predana u ministarstvo. Ministarstvo je napravilo povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš. Očekujemo da ona završi do kraja godine. I u tom smislu idemo dalje u javnu nabavu za žuti fidik, znači projektiranje i građenje što se tiče zajedničke tehnologije. I počeli bismo radove krajem 2026. i počeo bi Centar za gospodarenje otpadom u Resniku u 2028. On će biti na istom mjestu gdje i sortirnica i kompostana i bioplinsko postrojenje i postrojenje za mješoviti otpad, sve u jednom. I imamo isto tako, ne samo lokaciju u Resniku, imamo isto tako i financiranje putem Europske investicijske banke, koja je inače banka Europske unije. To će zajamčiti da će sve biti po najsuvremenijim standardima zaštite okoliša za građane - kazao je Tomašević, no Selak Raspudić ne vjeruje u njegove planove.

- Centar za gospodarenje otpadom se neće realizirati u naredne četiri godine. Stručne procjene su da kada bi sve i išlo po planu, da bi trebalo minimalno pet godina. A ako gledamo praksu, hrvatsku praksu, onda vidimo da je zadnjem Centru za gospodarenje otpadom Bikarcu trebalo čak 18 godina da od početne procedure dođe do realizacije. A to je itekako poznato je gospodinu Tomaševiću jer o tome je govorila gospođa Benčić. Mislim da se događa ono najgore. A to je da se građane Zagreba, pogotovo stanovnike Jakuševca, nakon što su četiri godine trpjeli jedno lažno obećanje, opet obmanjuje oko toga kada će se to moći realizirati. I smatram da treba učiniti također nešto drugo i to bih prvo učinila kada postanem gradonačelnica - vidjeti kakva je situacija sada na terenu. Meni svakodnevno pišu građani, stanovnici Jakuševca i bune se oko toga da se otpad ponovo odvaja na vrhu, da se tamo deponira, koji je najbliži upravo stanovnicima, školama i školskim igralištima. To treba ponovo provjeriti - kazala je.

Upitani su i o aferi Hipodrom. - Gradska uprava koju vodim u zadnje četiri godine uvela je najveću transparentnost, pogotovo u zapošljavanju. Sva su putem javnih natječaja. Smanjio sam broj ureda s 27 na 16 i samo jedan pročelnik je član stranke. Uveli smo platformu 'Zviždač' gdje svi zaposlenici bez sankcija mogu prijaviti nepravilnosti - rekao je Tomašević.

- Vi ste ga pitali za aferu, a dobili smo sasvim drugačiji odgovor. Nema tu nikakvih moralnih čistoća kad je on u pitanju - istaknula je Selak Raspudić.

- Nije mi u planu vratiti Trg maršala Tita, i dalje ima puno komunalnih problema koje treba rješavati, to su mi prioritetne teme, ne svjetonazorske - rekao je Tomašević.

