Tomašević objavio još jedan video sučeljavanja sa Selak Raspudić: 'Ne dok sam ja gradonačelnik'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je na društvenim mrežama još jedan videoisječak s jučerašnjeg sučeljavanja na Novoj TV, onaj u kojem on i njegova protukandidatkinja Marija Selak Raspudić odgovaraju na pitanje voditeljice treba li bivši gradonačelnik Milan Bandić dobiti ulicu u Zagrebu.

Dok je Tomašević je na to pitanje odgovorio kratko i jasno "ne", M. Selak Raspudić nije dala konkretan odgovor. Rekla je, među ostalim: "Ne mogu ja to sada politički odrediti." U jednom je trenutku kazala "da", no kada ju je voditeljica upitala je li to potvrda, pojasnila je da nije te dodala kako "u ovom trenutku ne može dati odgovor".

"Dvadeset je godina bio gradonačelnik. Ako će kriterij biti da gradonačelnici dobivaju ulice, onda će i on ući u tu kategoriju", rekla je Selak Raspudić. Voditeljica joj je na to uzvratila: "Dobro, niste mi odgovorili". Tomašević je videoisječak objavio uz komentar: "Bandićeva ulica? Ne dok sam ja gradonačelnik! Moja protukandidatkinja nema jasan odgovor, unatoč tome što je bio na čelu najkorumpiranije vlasti u povijesti Zagreba".