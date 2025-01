Burna rasprava u Saboru: 'Benčić je prodavala petarde, a tek kada ukucate ime ove SDP-ovke uz riječ pištolj'

"Hvala i ugodan vikend, hvala i točka", poručio je u petak SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić napuštajući s kolegama sabornicu uoči glasovanja o prijedlogu da se bivši ministar Josip Dabro (DP), nakon afere s pucanjem iz pištolja i ostavke na dužnosti u Vladi, vrati u zastupničke klupe. Postoji nešto što se zove zakon, ali i nešto što je posebno važno u politici, a to je etika i moral, rekao je Hajdaš Dončić i najavio kako će njegov Klub poštivati zakon, neće glasovati ni protiv (Dabrina povratka), ni biti suzdržan. "Prepustiti će odluku HDZ-u 1. 0. Andreja Plenkovića i HDZ-u 2. 0 Ivana Anušića, pa kako se dogovorite", kazao je.

Zastupnici ostalih lijevih stranaka ostali su u sabornici, žestoko pritom kritizirajući i samog Dabru, i HDZ, i DP, i Vladu, odnosno premijera, no vladajući im nisu ostajali dužni. Dabro nije jedini problem, pravi je problem Plenković koji stvara vladu s takvim ljudima, prešli ste Rubikon, za nasilje u ovom društvu, kao i za ono koje će se tek dogoditi, odgovorni ste vi, poručile su oporbene Marijana Puljak (Cenatar), Dalija Orešković (DOISIP) i Ivana Kekin (Možemo) "Glasovat ću protiv Dabrina povratka, neću izaći, samo kako bih poslala poruku da bi s naše strane bilo nepristojno biti ustavan i poštivati zakon u trenutku kad ćete vi u saborske klupe staviti čovjeka upitne diplome, koji kalašnjikov dijeli maloljetnicima", rekla je Orešković.

Sandra Benčić (Možemo) ne spori da Dabro ima mandat, osvojen na izborima, ali podcrtava kako ga je DP stavio na listu znajući za njegove "bećarske sklonosti". Snimke s njim poznate su već duže vrijeme, no unatoč tome dopustili ste da bude ministar, a sada ćete dopustiti da bude i zastupnik, predbacila je vladajućima. Kekin kaže da je Dabro mogao ne vratiti se u Sabor, a da je DP, ako je on već inzistirao na tome, mogao otvoreno osuditi osobu koja uči pucati maloljetnike, i reći mu da ne može doći u Sabor. "Za nasilje u ovom društvu odgovorni ste vi, a također i za ono koje će se tek dogoditi", rekla je DP-ovcima.

Dabru brani vica Kukavica (DP), kaže da je nakon afere s pucanjem podnio ostavku, kako je "to najviše što se može napraviti u ovoj situaciji", da Dabro ničim nije oštetio javni interes. Penava dodaje kako je Dabrin čin bio neprimjeren i kako je za osudu, no skandaloznima naziva optužbe Kekin da je DP odgovoran za nasilje. "Jasno je da je Dabro platio cijenu, da će sudske instance reći što imaju, no reći daje netko za to znao, nije točno, to je laž", kazao je.

Puljak (Centar) poziva na savjest zastupnike "koji ovakvoj vlasti drže većinu", upozorava ih da će ta većina izglasovati da se u klupe vrati čovjek koji maloljetnu djecu uči pucati iz automatskog oružja, čija je diploma pod sumnjom da ju je kupio na benzinskoj crpki. "Dabro nije jedini problem, pravi je problem AP koji stvara vladu s takvim ljudima i takvim ministrima", kazala je.

Igor Peternel (DOMiNo) ne spori da Dabro ima pravo aktivirati mandat, podsjeća da je bilo "puno" situacija gdje su neki imali pravo aktivirati mandat, ali to nisu učinili, npr. Beroš. Zašto, znači li to da DP nema snage kontrolirati kadrovsku politiku svog kluba i nagovoriti Dabru da se ostavi toga, upitao je i postavio pitanje većine u Saboru koju, kaže, „drže ljudi koji su jednom nogom u zatvoru, a rukama se grozničavo drže za većinu“.

Stipo Mlinarić (DP) ljevici je prenio pozdrave od kolege Dabre. "Vidite se u utorak u sabornici", rekao je kolegama. Marijani Puljak je uzvratio kako „nekome prodaj moral“, a prešućuje da je "njen" Damir Barbir studirao 10 godina, da nije mogao položiti ispite u Splitu, pa je otišao u Novi Sad, da „njen“ dogradonačelnik Ivošević prijeti novinarima da će im se krvi napiti. Peternelu uzvraća da Sabor ne bi vidio da nije bilo DP-a, a savjetovao mu je i da "pazi što priča pred podoficirom JNA, tko ga snima i tko će te snimke okrenuti protiv njega".

Hrvoje Zekanović (HDS) imao je pak poruku za SDP-ovce, ali i Benčić koja "govori da je Dabro ugrozio djecu, a sama je donedavno prodavala petarde djeci". Ustvrdio je i da je SDP-ova Ivana Marković glavna u kritici Dabre, no da se, ako se ukuca u tražilicu njeno ime, pištolji, puške, bombe, dobije "svašta", vjerojatno aludirajući na to da je policija privodila njezina oca zbog remećenja javnog reda i mira i oduzela mu dva pištolja. SDP-u je pak predbacio da u svom članstvu ima Suzanu "koju se na slikama može naći s pištoljem".

Bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, Josip Dabro (DP), koji je dao ostavku na tu dužnost, vraća se u zastupničke klupe, za četiri dana, 28. siječnja, prestaje mu mirovati zastupnički mandat, odlučio je u petak Hrvatski sabor. Za njegov povratak glasovalo je 76 zastupnika, pet ih je bilo protiv, zastupnici SDP-a nisu sudjelovali u glasovanju, sabornicu su napustili prije toga. Epilog je to slučaja koji se otvorio prošli tjedan, nakon što je u medije dospjela snimka na kojoj Dabro kroz puca iz pištolja kroz otvoren prozor automobila u vožnji. Suočen s tim snimkama, Dabro je u subotu, 18. siječnja dao ostavku na svoje dužnosti u Vladi. Rješenje o razrješenju s tih dužnosti, premijer Andrej Plenković donio je na Dabrin osobni zahtjev istog dana.

