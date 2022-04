Bunjac odgovorio na optužbe: Dok čekam presudu, pokušavam usput nešto honorarno zaraditi. Pa to svi radimo...

Laž je da sam stalno zaposlen u Irskoj, a da istovremeno primam plaću u jednoj međimurskoj školi. Iako je ravnateljica dala objašnjenje situacije iz kojeg je svatko iole pismen mogao shvatiti o čemu se radi, novinari su unaprijed donijeli sud. Mediji bi najradnije da umrem i plesali bi na mom grobu - govori u video poruci bivši saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac koji se nakon nekoliko dana šutnje ipak odlučio očitovati o napisima da u OŠ Podturen prima dvije trećine plaće, a istovremeno radi u Irskoj.

Bunjac je i dalje zaposlenik OŠ Podturen u kojoj je prije saborskog mandata radio kao nastavnik povijesti. Kako je objavio tjednik Međimurje, početkom ožujka 2020. iskoristio je zakonsko pravo na godinu dana neplaćenoga dopusta do 1. ožujka 2021., i po isteku tih godinu dana predao zahtjev za povratak u školu. No, kako je u travnju 2020. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo protiv njega optužnicu zbog pokušaja prisile prema službenoj osobi u Hrvatskom saboru, ravnateljica ga je po sili zakona suspendirala do obustave postupka ili do okončanja sudskog predmeta.

Prema zakon, Bunjac do pravomoćne presude ima pravo na dvije trećine plaće. Bunjac je na društvenim mrežama objavljivao da radi u Irskoj, no škola nije uspjela dobiti službenu potvrdu, a to nije uspjelo ni Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka. Bunjac sad kaže da je prije odlaska u Irsku doista uzeo godinu dana neplaćenog dopusta i da nije kršio zakon. Ne bi se ni usudio, veli, jer bi mu Porezna pokucala na vrata.

- Godinu dana sam radio u irskoj, a u školi u Podturnu za to vrijeme nisam dobivao ni jednu jedinu lipu plaće i doprinosa. Kad sam se nakon godinu dana vratio u Hrvatsku, ravnateljica mi je rekla da me s obzirom na optužnicu ne može vratiti na radno mjesto, nego da moram pričekati da se predmet završi. Za to vrijeme po zakonu i Ustavu imam pravo na dvije trećine plaće jer nitko nije kriv dok se to ne dokaže na sudu. Ako se na sudu dokaže da sam kriv, dobit ću otkaz, a ako nisam, vratit će me na radno mjesto. U Irskoj nemam ugovor o radu, ne plaćam poreze i doprinose, nemam socijalno osiguranje, ne dobivam socijalnu pomoć ili naknadu za nezaposlene. To što za vrijeme dok se ne donese presuda pokušavam honorarno usput nešto zaraditi, pa to radim cijeli život! Svi mi to radimo, svi uz plaću pokušavamo nešto dodatno zaraditi. Jedini ugovor o radu koji imam je s OŠ Podturen - kaže Bunjac u poruci koju je objavio na YouTubeu.

Iskoristio ju je i za obračun s medijima. Tvrdi da nikad nije imao sedam kredita, kako se pisalo, već da je u životu podigao samo tri - stambeni i dva gotovinska za automobil i liječenje. Svi su, veli, uredno plaćeni i bankama ništa ne duguje. Postoji čak mogućnost, dodao je, da će mu banka morati vratiti preplaćeni iznos kredita u švicarcima. Opovrgnuo je i optužbe da je obiteljski nasilnik, koje je, kaže, plasirala njegova bivša stranka koja mu se tako pokušala osvetiti. Sud ga je, napominje, pravomoćno oslobodio bilo kakvih optužbi za nasilništvo. Naveo je da je laž i to da je njegov brat umro od korone, a da mu je on savjetovao da se ne cijepi. - Obitelj je dva dana nakon smrti dobila otpusno pismo u kojem se korona uopće ne spominje, nego da je brat umro nakon duge i teške bolesti - kaže Bunjac koji je otkrio da se nalazi u Hrvatskoj, u Čakovcu.

