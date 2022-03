Za povratak u ured više šefovi nego radnici, 42 posto bi ih radije dalo otkaz

Jedna za drugom padaju COVID mjere i restrikcije, pa i ona da svi koji to mogu rade od kuće. COVID-19 pao je u drugi plan, no ne i rad od kuće, jer se radnici širom svijeta nerado vraćaju u urede. Tako je i kod nas, a u sindikalnim krugovima kažu da su najviše otpora povratku u urede pokazali zaposleni u telekomima. Suočene s otporima, pa i otkazima, tvrtke su počele pozivati ljude da barem jedan ili dva dana u tjednu odrade u uredu kako bi prijelaz na "staro normalno" bio postupniji.



Kod nas još nije zabilježen veći broj oglasa za poslove od kuće, no američke agencije za zapošljavanje kažu da je svaki peti oglas za posao u SAD-u upravo takav. Interes za radna mjesta od kuće tri puta je veći od interesa za klasične poslove u uredima, institucijama ili trgovinama. Procjena je američkih stručnjaka da će do kraja ove godine svaki četvrti oglas za zapošljavanje biti namijenjen radu na daljinu.