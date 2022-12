Bulj donio odluku: Još tri kategorije građana dobit će božićnice; Split ih dijeli umirovljenicima i najpotrebitijima

Oko 5500 umirovljenika i najpotrebitijih građana Splita ove će godine dobiti od 300 do tisuću kuna božićnice, potvrđeno je iz Grada Splita. Pravo na božićnicu ostvarit će oko 5500 korisnika, među kojima splitski umirovljenici koji ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta "Moj zlatni Split", njegovatelji, korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb koji od Grada primaju naknadu te korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju rješenje Centra. Ovisno o kategoriji, božićnica iznosi od 300 do 1000 kuna.

Umirovljenici s prihodima do 2000 kuna koji od Grada Splita ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta "Moj zlatni Split", s prebivalištem na području grada najmanje tri godine, ostvaruju pravo na božićnicu, koja će im biti isplaćena na njihovu karticu "Moj zlatni Split". Umirovljenicima s ukupnim prihodima do 900 kuna isplati će se božićnica od 500 kuna, umirovljenicima s ukupnim prihodima od 900,01 kunu do 1.500,00 kuna 400 kuna, a onima s ukupnim prihodima od 1.500,01 kunu do 2.000,00 kuna isplatit će se 300 kuna.

Njegovatelji koji od Grada primaju potporu njegovateljima na račun će dobiti božićnicu od 1000 kuna.Korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb koji od Grada Splita primaju naknadu ostvaruju pravo na božićnicu od 300 kuna. Korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb također mogu ostvariti pravo na božićnicu od 300 kuna, navodi se u priopćenju.

Zahtjev za ostvarenje prava na božićnicu s podatcima za isplatu dužni su podnijeti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji od Grada Splita ne primaju troškove ogrjeva u 2022. godini zaključno s 19. prosinca 2022. Korisnici naknada nisu dužni podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu. Zahtjev mogu pronaći na službenoj internetskoj stranici Grada Splita (www.split.hr) ili preuzeti u središnjoj pisarnici u zgradi gradske uprave.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj na Facebooku je objavio da je ove godine uveo novine pri raspodjeli sredstava za božićnice i to tako da je obuhvatio veći broj korisnika, ali i uvrstio čak tri nove kategorije građana.

"U doba krize želim pomoći najranjivijim skupinama moga grada. Donio sam Zaključak o podjeli božićnica umirovljenicima, nezaposlenim osobama, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, osobama starijim od 65 godina bez ikakvih primanja, roditeljima-njegovateljima i njegovateljima s prebivalištem na području Grada Sinja za 2022. godinu.

Osobe sa sinjskog područja starije od 65. godina, koji nemaju nikakva primanja, odnosno koji nisu korisnici mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i nisu korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb – Ispostave Sinj imati pravo na božićnicu od 400,00 kn kao i roditelji – njegovatelji i njegovatelji koji će svoj status dokazati prilaganjem dokaza o prebivalištu i rješenja o statusu njegovatelja nadležnog tijela.

Uvijek uz svoje Sinjane!", poručio je Bulj.