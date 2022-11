Umirovljenici Grada Vinkovaca dobit će božićnice, visina će ovisiti o visini mirovine

I umirovljenici Grada Vinkovaca, koji primaju najniže mirovine, povodom ovogodišnjih božićnih blagdana bit će isplaćene božićnice. Na sjednici Odbora za poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi Grada Vinkovaca donesena je odluka kako će visina božićnice ovisiti o visini mirovine. Tako će umirovljenici s mirovinama do 2.500 kuna dobiti božićnice od 200 do 400 kuna, a novost je kako će po prvi put božićnice dobiti i korisnici osobne invalidnine.

Korisnici osobne invalidnine dobit će 200 kuna božićnice, umirovljenici s mirovinom do 1.000 kuna – 400 kuna, oni s mirovinom od 1.000 do 1.500 kuna – 300 kuna i oni čije su mirovine od 1.500 do 2.500 kuna – 200 kuna. Za ovu godinu povećan je iznos sredstava koje je Grad osigurao za isplatu uskrsnica i božićnica, s milijun kuna koliko je izdvojeno prošle, na 1,5 milijuna kuna za ovu godinu.

- Na popisu trenutno imamo 2.680 umirovljenika i 274 korisnika osobne invalidnine koji će početkom idućeg mjeseca dobiti božićnice. Iz godine u godinu nastojimo osigurati što veća sredstva kako bi našim umirovljenicima omogućili da u što boljem raspoloženju dočekaju božićne blagdane. Iako je ovo jedan skroman poklon vjerujem kako će mnogima dobro doći, a želja nam je u budućnosti i dodatno podignuti cenzuse kako bi obuhvatili što veći broj umirovljenika - rekao je zamjenik gradonačelnika Vinkovaca Josip Romić.

Dodao je i kako je proljetos za uskrsnice za 2.676 umirovljenika i korisnika osobne invalidnine isplaćeno gotovo 600 tisuća kuna.