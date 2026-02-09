Sesvete tri mjeseca bez prometne 'žilе kucavice': 'Nastat će apsolutni kaos...'

Sesvete će na tri mjeseca ostati bez jedne od svojih glavnih prometnih veza – nadvožnjaka preko željezničke pruge u Ulici Ljudevita Posavskog koji će biti potpuno zatvoren od 15. lipnja do 15. rujna zbog rekonstrukcije. Tijekom radova prometna veza između Sesveta i Slavonske avenije odvijat će se preko željezničkog prijelaza u Jelkovečkoj ulici, što bi, upozoravaju lokalni predstavnici, moglo prouzročiti velike prometne gužve. Riječ je o nadvožnjaku koji godinama predstavlja usko grlo prometa u tom dijelu grada, a kroz njega svakodnevno prolaze tisuće vozila iz Sesveta, ali i okolnih mjesta poput Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline i Marije Bistrice.

Potpredsjednica tamošnjeg Vijeća Gradske četvrti iz platforme Sve za Sesvete Ines Sosa Meštrović ističe kako je obnova konstrukcije nužna, ali da se njome neće riješiti dugogodišnji prometni problem. – Kad se nadvožnjak potpuno zatvori, a bez ikakvih alternativnih pravaca, mislim da će nastati apsolutni kaos u Sesvetama – rekla je I. Sosa Meštrović. Podsjeća kako se već sada na željezničkom prijelazu u Jelkovečkoj čeka i do pola sata, dok se na Bjelovarskoj cesti u vrijeme jutarnjih i poslijepodnevnih gužvi može čekati i do 45 minuta.

– Sesvete imaju oko 80 tisuća stanovnika, a ovuda prolaze i vozači iz okolnih gradova. Taj promet nema gdje “progutati” kada se nadvožnjak zatvori – dodaje. Iz mjesne samouprave podsjećaju kako su još prije dvije godine zatražili proširenje prometnih traka na nadvožnjaku kako bi se barem djelomično rasteretio promet. Gradska četvrt Sesvete tada je podržala taj prijedlog i zatražila izradu prometne dokumentacije, no projekt nije realiziran. – Obnova je potrebna i s tim se slažemo, ali željeli smo i proširenje traka. Nakon tri mjeseca radova imat ćemo isti problem u prometu – kaže Sosa Meštrović.

Prema informacijama s nedavnog sastanka u Gradu Zagrebu, rekonstrukcija je nužna zbog lošeg stanja konstrukcije nadvožnjaka, ali dodavanje nove prometne trake nije moguće na postojećim stupovima. – Struka kaže da postojeći stupovi ne mogu podnijeti dodatnu traku, ali smatramo da se mogla pripremiti dokumentacija za izgradnju potpuno novog nadvožnjaka. Građanima je teško reći da se strpe kad znamo da nakon završetka radova nećemo dobiti bolje prometno rješenje – rekla je. Poseban problem, ističu u Sesvetama, jest činjenica da za vrijeme radova nije predviđena adekvatna alternativna prometna ruta. – Uzet će nam prometnu žilu kucavicu na tri mjeseca, a praktično ništa nećemo dobiti zauzvrat – upozorava I. Sosa Meštrović.