Bruketa: 'Trump jako utječe na naš posao', Žinić: 'Na vrijeme sam uložio u zlato'

Marketinška agencija Bruketa&Žinić&Gray, koja ove godine obilježava 30 godina uspješnog poslovanja, bila je u fokusu najnovijeg podcasta Poslovni svijet s Ilijom Jandrićem. Kreativni dvojac Davor Bruketa i Nikola Žinić podijelili su svoje uvide o poslovnom rastu, inovacijama, globalnim izazovima te imidžu Hrvatske i Zagreba, istovremeno otkrivajući kako se nose s promjenama u industriji i političkim preokretima.

Agencija, poznata po uspješnim projektima poput rebrendiranja Addiko banke, ponosna je na dugovječnost i stabilnost. “Najveći uspjeh je da 30 godina svakog prvog u mjesecu isplaćujemo plaće”, istaknuo je Žinić, naglašavajući koliko je važna dosljednost u poslovanju. Kroz tri desetljeća suradnje, Bruketa i Žinić razvili su prepoznatljiv pristup koji spaja dubinsko znanje klijenata s njihovim “nabildanim kreativnim mišićem”, kako su to sami opisali. “Klijent ima dubinsko znanje, a mi donosimo kreativnu snagu”, rekao je Bruketa, objašnjavajući dinamiku njihovog rada.

Jedna od ključnih tema bila je uloga umjetne inteligencije u kreativnom procesu. Žinić je istaknuo kako je AI postao sastavni dio njihovog tima: “Umjetna inteligencija je kao član tima. Svijet se mijenja i promijenit će se duboko s umjetnom inteligencijom… s tom interakcijom zapravo dolaziš do rješenja.” Bruketa je dodao da AI koriste za istraživanje i generiranje ideja: “Na početku svakog procesa istražujemo i gledamo što je prije o tome napravljeno, sad promptamo umjetnu inteligenciju… što će biti za dvije godine, sam bog zna.” Ova tehnologija, prema njihovim riječima, donosi novu dimenziju kreativnosti, ali i neizvjesnost o budućnosti industrije.

Globalna politička situacija, posebno potezi Donalda Trumpa, izazvala je zabrinutost kod Brukete. On je detaljno opisao utjecaj Trumpovih carina na njihov posao: “Jako utječu na naš biznis. Ovo što Trump sada radi, doslovno jedini rezultat toga je da su ljudi ‘haltali’ investicije i da svi čekaju što će se dogoditi. Dogodio se ogroman odljev kapitala iz Amerike, trilijuni dolara su pobjegli. Njegova namjera da privuče investicije u Ameriku trenutno je rezultirala time da su svi pobjegli. To direktno utječe na naš posao – onog trenutka kad ljudi prestanu investirati, ima puno manje posla za nas.” Žinić je, s druge strane, otkrio kako se osobno nosi s ekonomskom neizvjesnošću: “Ja sam u pravo vrijeme piknuo u zlato… Kriptovalute? To sam probao i više neću.”

Razgovor je obuhvatio i imidž Hrvatske te stanje u Zagrebu. Bruketa je istaknuo prirodne i kulturne prednosti zemlje: “Nisam gledao recentna istraživanja, ali ono što sam vidio je da smo poznati po lijepom moru, prirodi i nogometašima. To je jako dobar spoj za izgradnju brenda Hrvatske.” No, smatra da Zagreb mora pronaći svoju nišu: “Zagreb treba izabrati jedan biznis u kojem će biti najbolji u EU.” Kreativna industrija u Hrvatskoj, prema njihovom mišljenju, ima potencijal, ali zaostaje za svjetskim tržištem, što su pripisali nedostatku sustavne podrške i manjem tržištu.

Dotaknuli su se i svojih početaka suradnje sredinom devedesetih, ističući da ih veže “želja za dobrom idejom”. “Posao treba pokrenuti dok si što mlađi”, savjetovao je Žinić, dok je Bruketa otkrio kako su od Mate Rimca naučili važnu lekciju o inovacijama i predanosti. Njihov radni proces, kako kažu, kombinacija je kaosa i discipline: “Radi se i u uredu i od kuće, volimo kaos.”

Podcast je završio osobnijim notama – Bruketa je spomenuo da mu sin studira u Madridu, a Žinić je otkrio da koristi pametni prsten koji mu savjetuje kada da spava.