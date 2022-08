Brojne eksplozije odjekivale su Hersonom, prijavljuju se i otmice i nasilna ispitivanja

Danas je 186. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu o uvođenju financijskih beneficija za osobe koje napuste ukrajinski teritorij da bi došle u Rusiju, među kojima su i umirovljenici, trudnice te osobe s invaliditetom.Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno optužuju za raketiranje nuklearne elektrane Zaporižje. Ruska delegacija blokirala je UN-ov sporazum o nuklearnom razoružanju.

Tijek događaja:

9:54 - Britansko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da još nije jasno kako će Rusija postići najavljeno veliko povećanje svojih oružanih snaga, ali je malo vjerojatno da će pojačanje značajno povećati njezinu borbenu moć u Ukrajini.

Britansko ministarstvo obrane ocijenilo je u redovnom izvješću o ratu da nije jasno hoće li se to postići regrutiranjem više dobrovoljaca ili povećanjem novačenja.

U svakom slučaju to vjerojatno ne bi imalo veliki utjecaj na rat u Ukrajini s obzirom na to da je "Rusija izgubila desetke tisuća vojnika; regrutira se vrlo malo novih ugovornih vojnika; a vojni obveznici nisu obavezni služiti izvan ruskog teritorija", objavilo je britansko ministarstvo na Twitteru.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WfWw8IS4aT



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL