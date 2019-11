Jutros novi blaži potresi, broj poginulih porastao na 23, preminula žena izvučena iz ruševina

U razornom potresu u Albaniji jačine 6,4 stupnjeva prema službenim informacijama poginulo je 23 ljudi, a 650 ih je teže ili lakše ozlijeđeno, objavio je portal Faktor.al.

Jutros je zabilježeno više novih blažih potresa, uključujući jedan od 3,4 stupnjeva 29 km sjeverozapadno od Durresa oko 7.20 sati, javlja EMSC. Radi se o 42. potresu koji se osjetio u Jadranskom moru u zadnja 34 sata.

Felt #earthquake (#tërmet) M3.4 strikes 29 km NW of #Durrës (#Albania) 6 min ago. Please report to: https://t.co/pbMJm1HwKR pic.twitter.com/78QSxNXtBB