FOTO Pokolj u Moskvi: Broj žrtava popeo se na 93, četiri napadača uhićena

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

9:57 - Ruska sigurnosna služba (FSB) je izjavila kako smatra da su osumnjičeni nakon napada htjeli pobjeći u Ukrajinu, pišu ruski mediji. "Nakon terorističkog napada kriminalci su namjeravali prijeći granicu Ruske Federacije i Ukrajine i imali su relevantne kontakte na ukrajinskoj strani", navodi TASS, prenosi FSB.

9:34 - Uhićena su četiri napadača, a broj žrtava je porastao na 93 osobe. Prema ruskim medijima, hospitalizirano je 107 ljudi od kojih je većina u teškom stanju. Rusko ministarstvo zdravstva je objavilo kako je među njima i petero djece. Očekuje se porast broja poginulih.

09:07 - Uhićena dva napadača, ostali pobjegli u šumu. Više o tome čitajte OVDJE.

8:45 - Interpol izjavio kako je spreman podržati istragu. Šef međunarodne policije, Jurgen Stock je osudio sinoćnji napad te je istaknuo kako će Interpol pružiti pomoć ruskim vlastima.

I strongly condemn the attack at the Crocus City Hall which was a terrible act against innocent civilians.

Our thoughts are with the victims, and their families and friends.

INTERPOL is ready to provide support to the investigation by Russian authorities.