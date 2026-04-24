Brodovima u Hormuzu prije još jedna zamka: Stižu sumnjive poruke, na njima se zarađuju milijuni

U jeku napetosti na Bliskom istoku i poremećaja u pomorskom prometu, pojavile su se nove prijevare koje dodatno otežavaju situaciju brodarskim tvrtkama. Prema pisanju Straits Timesa, pojedine kompanije zaprimile su lažne poruke u kojima se obećava siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac, uz određenu novčanu naknadu u kriptovalutama.

Kako navodi grčka tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima Marisks, prevaranti su kontaktirali brodarske kompanije čiji su brodovi ostali blokirani zapadno od tjesnaca. U porukama su se lažno predstavljali kao predstavnici iranskih vlasti te zahtijevali plaćanje “tranzitnih naknada” u kriptovalutama poput Bitcoina ili Tethera, u zamjenu za siguran prolaz.

Situacija u regiji dodatno je zakomplicirana dugotrajnim geopolitičkim napetostima. Sjedinjene Američke Države i dalje održavaju blokadu iranskih luka, dok je Iran u više navrata zatvarao pa ponovno otvarao Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu kroz koju je prije izbijanja sukoba prolazilo oko jedne petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. Tijekom pregovora o primirju, Teheran je čak predložio uvođenje službenih pristojbi za siguran prolaz brodova.

Marisks je 21. travnja izdao upozorenje brodovlasnicima, naglasivši da su poruke koje kruže prijevara te da ne dolaze od iranskih vlasti. “Ove konkretne poruke su prevara”, istaknuli su iz tvrtke, dodajući kako je riječ o nepoznatim akterima koji pokušavaju iskoristiti kriznu situaciju.

U međuvremenu, u Perzijskom zaljevu i dalje je blokirano na stotine brodova, a procjenjuje se da oko 20.000 pomoraca čeka rasplet situacije. Dana 18. travnja Iran je nakratko otvorio tjesnac, ali uz stroge kontrole. Tada su pojedini brodovi pokušali proći, no najmanje dva, uključujući jedan tanker, izvijestila su da su iranska plovila pucala prema njima, prisilivši ih na povratak. Marisks smatra da je barem jedan od brodova koji su tada pokušali napustiti tjesnac i bio pod vatrom, ujedno bio i žrtva spomenute prijevare.

Tanker je napadnut oko 20 nautičkih milja sjeveroistočno od obale Omana, izvijestio je Binance. Britanska tvrtka za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je upozorenje o incidentu, no nije otkrila identitet broda. Ipak, potvrđeno je da su tanker i njegova posada na sigurnom. Reuters navodi kako zasad nema potvrde o javno dostupnim tragovima plaćanja povezanima s tim plovilom.

Poruka koju navodi Marisks sadržavala je i sljedeći tekst: “Nakon dostave dokumentacije i procjene vaše podobnosti od strane iranskih sigurnosnih službi, odredit ćemo iznos naknade koja se plaća u kriptovaluti (BTC ili USDT). Tek tada će vaš brod moći neometano proći kroz tjesnac u unaprijed dogovorenom terminu.” Reuters nije mogao neovisno potvrditi ove informacije niti identificirati tvrtke koje su zaprimile sporne poruke.

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno prikazuje radijsku komunikaciju kapetana indijskog tankera u trenutku napada 18. travnja. Na snimci se čuje pomorac kako govori: „Ovdje motorni brod Sanmar Herald. Dali ste mi odobrenje za isplovljavanje, moje ime je drugo na vašem popisu.“

Situacija potom naglo eskalira. „Sada pucate, okrećem se“, izgovara kapetan, nakon čega snimka završava. Prema pisanju The Suna, tanker Sanmar Herald uočen je na sustavima za praćenje kako pokušava napustiti Perzijski zaljev kroz Hormuški tjesnac.

Istodobno, mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC) izdala je upozorenje u kojem navodi da nijedno plovilo ne smije napustiti sidrište u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. „Svaki pokušaj približavanja Hormuškom tjesnacu smatrat će se suradnjom s neprijateljem, a brod koji to učini bit će napadnut“, poručili su.