Majka i kćer tvrdile da oko 200.000 eura žele utrošiti na poboljšanje uvjeta u Dječjem vrtiću Zvrk, pa novac potrošile nenamjenski

Majka i kćer, Anica M. i Tihana M. koje su bile čelne osobe Dječjeg vrtića Zvrk sumnjiče se za subvencijsku prevaru i krivotvorenje isprave. Po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) njih su dvije uhićene na području PU osječko-baranjske. Nakon što su obavljene pretrage, dovedene su u Zagreb na ispitivanje. A po neslužbenim informacijama pred tužiteljima su iznijele obranu i priznale ono za što ih EPPO sumnjiči. Stoga su nakon ispitivanja puštene da se u nastavku istrage brane sa slobode, jer EPPO smatra da nema razloga za određivanje istražnog zatvora.

EPPO ih sumnjiči za subvencijsku prevaru od 211.300 eura, a novac je trebao biti namijenjen poboljšanju usluge koju Dječji vrtić Zvrk u svojim objektima u Đakovu i Vrpolju pruža djeci. Subvencije su u visini od 85 posto bile sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), dok je ostatak subvencija pokrio proračun RH. Majka i kći su, sumnja EPPO, pripremile više lažnih izvješća u kojima su opisivale projekt poboljšanja usluga u vrtićima, za što su im trebale subvencije. Među ostalim su u tim izvješćima navele da je radno vrijeme vrtića produljeno, odnosno da radi i subotom. Svoje tvrdnje su potkrijepile izvješćem o boravku djece tijekom tog produljenog radnog vremena, no EPPO navodi da su ti podaci bili lažni.

Ti su lažni podaci zatim dostavljeni Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi se opravdali podneseni zahtjevi za isplatom potpore. Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je plaćanje po skoro svim dostavljenim zahtjevima, a ukupno se radilo o 210. 084 eura. No EPPO navodi da isplaćena sredstva nisu potrošena na poboljšanje uvjeta rada u vrtiću i plaće zaposlenika, već nenamjenski. Ne preciziraju na što je novac potrošen, ali kažu da je ESF fond oštećen za 178.571 eura, a proračun RH za 31.512 eura.