Brodosplit tvrdi: Nema prepreka za uklanjanje azbestnih panela, čeka se početak radova

Iz Brodosplita su u ponedjeljak izvijestili da su i Inspekcija zaštite okoliša, kao i inspekcija zaštite na radu Državnog inspektorata utvrdile da nema nikakvih prepreka za izvođenje radova uklanjanja pregradnih panela na brodu Moby Drea koji sadrže azbest, ali da se s time još nije krenulo.

U Brodosplitu su, kažu, poduzeli sve propisane stručne i zakonske mjere zaštite - od ovlaštenih mjerenja do provedbe zaštitnih protokola. "Radimo transparentno, u potpunosti u skladu s Zakonom o zaštiti na radu te propisanim pravilnicima, i dobili smo službeno odobrenje za izvođenje radova", poručili su. Naglasili su da su sve nadležne inspekcije provele nadzor na brodu i izdale službene nalaze.

U priopćenju su upozorili da je Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrdila da vlasnik broda nije proveo proceduru iz Uredbe (EZ) o pošiljkama otpada, koja regulira prekogranično kretanje opasnog otpada između država članica EU te naglasili da se "ne radi o propustu niti o zakonskoj obvezi Brodosplita" nego da je ta procedura isključivo odgovornost vlasnika broda, jednako kao i kod svakog kruzera ili broda koji želi dio otpada ostaviti ili zbrinuti u Republici Hrvatskoj. Prema istoj proceduri, dodali su, potrebno je ishoditi dozvolu nadležnih tijela zemlje pošiljatelja i zemlje primatelja, a u praksi se u ovakvim slučajevima ta odobrenja izdaju u gotovo 100 posto slučajeva.

Otpad se planira trajno zbrinuti u Njemačkoj

"Uobičajeno je da takve postupke vodi agent vlasnika broda - to nije dio našeg ugovora niti naše odgovornosti, nego standardna procedura brodova koji namjeravaju predati dio otpada s broda u Hrvatskoj", napomenuli su te dodali da u ovom slučaju imaju i informaciju od CIAK-a da se "otpad planira trajno zbrinuti u Njemačkoj".

Prema toj ruti, ista procedura uključuje ishođenje dozvola od nadležnih tijela Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke, čime se omogućuje zakonit provoz i trajno zbrinjavanje propisno upakiranog i osiguranog azbesta na krajnjoj destinaciji gdje se otpad trajno zbrinjava, naveli su. Ovdje se, kako su istaknuli, ne radi o 350 tona otpada, već o približno 350 tona panela koji sadrže azbest što je "uobičajeno" za većinu brodova izgrađenih prije 2001. godine, uključujući i brodove koji i danas plove Jadranom. Predviđenim remontom ne se skidaju svi paneli već dio njih, dodali su.

Podsjetili su i da pri uplovljavanju broda "Moby Drea", prema svim zakonima i propisima EU i RH nije postojala nikakva zapreka te je brod uredno dobio dozvolu za uplovljavanje i pristao u Brodosplit. Naše brodogradilište, napomenuli su, zaduženo je isključivo za izvođenje radova na brodu za koje imamo potpuno odobrenje hrvatske Inspekcije zaštite na radu. Izvijestili su i da se "radovi na brodu odvijaju se planiranom dinamikom". "Radovi skidanja azbestnih panela još nisu započeti, a javnost ćemo pravodobno obavještavati o svim daljnjim koracima, u skladu sa zakonom i stručnim procedurama", poručili su.

Iz Brodosplita pozvali Grad Split da formira neovisnu, stručnu skupinu za nadzor radova

"Brodosplit nije, niti će ikada biti, tvrtka koja radi štetno ili protuzakonito. Naš rad temelji se na profesionalnosti, poštivanju propisa i zaštiti zdravlja ljudi i okoliša. Trenutno dovršavamo tri ophodna broda i čekamo da Ministarstvo obrane nastavi suradnju na postojećim projektima, kao i da država izda potrebna jamstva za nove ugovorene gradnje", istaknuli su te podsjetili da su, na preporuku bivšeg ministra gospodarstva, pristali na veći angažman u segmentu remonta, iako je njihova osnovna djelatnost gradnja brodova.

"Građanima poručujemo: nikada nećemo provoditi radove koji bi ugrozili zdravlje ljudi ili okoliš. Imamo zakonsko pravo i obvezu obavljati zakonite poslove, osigurati opstanak brodogradilišta i radna mjesta naših zaposlenika. Naš cilj je jasan - graditi brodove i provoditi projekte koje smo ugovorili, a sada očekujemo od države da ispuni svoj dio obveza", poručili su. Također, pozvali su Grad Split da "u interesu potpune transparentnosti i zaštite javnog interesa" formira neovisnu stručnu skupinu koja bi u svakom trenutku mogla provoditi nadzor nad svim radovima i procesima na brodu "Moby Drea".