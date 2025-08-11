Naši Portali
SPORAN BROD MOBY DREA

Brodosplit poručio nakon odluke Ministarstva: 'Nismo odgovorni za odlaganje otpada, radovi u potpunosti odobreni'

11.08.2025.
u 21:45

Procedura vezana uz odlaganje otpada isključiva je odgovornost vlasnika broda, kao što je to praksa i kod ostalih kruzera ili brodova koji namjeravaju dio otpada zbrinuti u Republici Hrvatskoj.

Povodom današnjeg rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, želimo jasno istaknuti stav Brodosplita i iznijeti relevantne činjenice vezane uz brod Moby Drea. Brodosplit je od svih nadležnih inspekcija dobio potpuno odobrenje za izvođenje ugovorenih radova na brodu, uključujući potvrdu da su provedene sve zakonom propisane mjere zaštite na radu i zaštite okoliša.

Dozvola nije izdana jedino za ostavljanje otpada koji sadrži azbest na području Republike Hrvatske. Naglašavamo da se ne radi o propustu niti o zakonskoj obvezi Brodosplita. Procedura vezana uz odlaganje otpada isključiva je odgovornost vlasnika broda, kao što je to praksa i kod ostalih kruzera ili brodova koji namjeravaju dio otpada zbrinuti u Republici Hrvatskoj.

Vlasnik broda nije proveo potrebnu proceduru vezanu uz pošiljke otpada, koja regulira prekogranični prijenos opasnog otpada između država članica EU. Obično ove postupke vodi agent vlasnika broda te ta aktivnost nije dio ugovora s Brodosplitom niti naša odgovornost, već standardna procedura brodova koji žele predati otpad u Hrvatskoj.

Brodosplit će dosljedno poštovati zakone i pravomoćne odluke nadležnih tijela, kao i ovo rješenje, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/21), članak 26., prema kojem je Brodosplit zaprimio obavijest da je vlasniku broda naloženo micanje broda. Kao i do sada, sve zakonske mjere i odluke ćemo poštivati, pri čemu ćemo posebno štititi interese naših radnika, stanovnika Splita i Republike Hrvatske, kao i poslovnu sigurnost brodogradilišta. Naš prioritet ostaje jasan: rad u potpunom skladu sa zakonom, transparentno i odgovorno prema svim uključenim stranama.

Ključne riječi
Split Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Brodosplit Moby Drea

