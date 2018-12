Brkić: O aferi SMS sam sve rekao; Kalmeta: Mrzim siledžije koji tuku žene

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić u četvrtak nije želio komentirati "aferu SMS" poručivši kako je o tome već sve rekao.

"Već sam vam sve rekao i nemam više komentara", rekao je Brkić novinarima prije početka sjednice stranačkog Predsjedništva i Nacionalnog vijeća.

Upitan za komentar te afere, član Nacionalnog vijeća Josip Đakić smatra kako je Brkić sve što zna o toj aferi već rekao članovima Predsjedništva .

"Razgovarali su puno puta predsjednik (Andrej Plenković) i on (Milijan Brkić) pa vjerojatno znaju o čemu su razgovarali", kazao je.

Na pitanje kako bi postupio na Brkićevu mjestu odgovorio je kako je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja.

Đakić, koji je i predsjednik Hvidre, upitan za komentar izjave predsjednika Demokratskog saveza Srba (DSS) i zamjenika gradonačelnika Vukovara iz redova srpske nacionalne manjine Srđana Milakovića da je vojno-redarstvena akcija "Oluja" bila etničko čišćenje Srba, rekao je kako si Milaković nije smio dozvoliti da obezvrijedi "Oluju" i govori o njoj u takvom tonu.

No, smatra da zabrana rada DSS-a, koju traži vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, nije rješenje.

"Kada se Milan Bandić ispričao zato što je primio predsjednika Skupštine srbijanskoga grada Jagodine Dragana Markovića Palmu, onda i taj gospodin iz srpske zajednice (Milaković) ima pravo reći - pogriješio sam, otišao sam predaleko, nisam to trebao učiniti", kazao je Đakić.

Član Nacionalnog vijeća Božidar Kalmeta, upitan za komentar slučaja Darka Kovačevića zvanog Daruvarac, koji je pušten iz pritvora nakon što je brutalno pretukao mladu djevojku, istaknuo je kako je taj slučaj za svaku osudu.

"To je strašno, to je za svaku osudu, to je grozno. Ako išta u životu mrzim, onda mrzim siledžije koji tuku žene", kazao je Kalmeta. Smatra i da će takav čin dobiti odgovarajući pravosudnu kaznu.

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća održat će se i sjednica Središnjeg odbora HDZ-a.

