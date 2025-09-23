Naši Portali
NIKAD PODJELJENIJI SVIJET

Britansko priznanje Palestine suočavanje je kolonijalne sile s vlastitim nasljeđem

Autor
Hassan Haidar Diab
23.09.2025.
u 20:08

"U svakom slučaju, jedno je jasno: Netanyahu će nastaviti kao i prije – raditi što želi", komentira njemački Der Spiegel posljedice vala priznanja Palestine

Francuska, Malta, Luksemburg, Armenija, Belgija i još nekoliko zemalja priprema se formalno priznati Državu Palestinu nakon što su to u nedjelju učinili Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Kanada i Australija. Ovaj potez dio je koordiniranog diplomatskog pritiska na Izrael. Priznanje će biti objavljeno tijekom summita u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, na kojem će glavna tema biti rat u Pojasu Gaze. Summit zajednički organiziraju Francuska i Saudijska Arabija, a u središtu rasprava nalazi se rješenje s dvjema državama – vizija u kojoj bi Izraelci i Palestinci živjeli jedni kraj drugih u miru i sigurnosti. Time će kulminirati višemjesečni diplomatski proces koji je predvodio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

priznanje Palestine UN Izrael Gaza Palestina

Avatar Idler 3
Idler 3
20:35 23.09.2025.

A vu kojim mejami (granicami) su ju priznali ?

