Britanski veteran na Dan D ljutit zbog Brexita: Mi smo ginuli za ujedinjenje Europe

Veteran D-Dana izrazio je svoju zabrinutost zbog Brexita, rekavši da je to bio "sramotan plač" nakon svih radova na ujedinjenju Europe. Riječ je o Ericu Chardinu, 94-godišnjaku koji je prisustvovao komemorativnim događajima u Portsmouthu.

Iskazao je svoje mišljenje o procesu prema miru nakon Drugog svjetskog rata.

- Pa nadam se da će se nastaviti. Brexit me zabrinjava u tom pogledu. Ne mogu prestati osjećati da bi bilo strašno sramotno ako bi ono što smo se toliko trudili napraviti, skupiti velike europske nacije ... Razbiti sve to sada bi bila sramota koju osjećam- rekao je.

What a lovely guy. D-Day veteran says that after all the trouble they went to in order to bring European nations together... to break it up now would be a crying shame. pic.twitter.com/0pybOnZHLA