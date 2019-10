Brexit se odgađa po treći put – do hrvatskog predsjedanja Vijećem EU?

Brexit se odgađa po treći put, ovaj put do hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Dan nakon što je britanski premijer Boris Johnson po prvi put pobijedio u nekom glasanju o ispregovaranom sporazumu o Brexitu, ali potom iste večeri i ostao poražen u ključnom glasanju nakon kojeg je postao jasno da nema vremena da do kraja ratificira sporazum prije 31. listopada, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk jučer je predložio liderima ostalih 27 država članica EU da odobre Johnsonov zahtjev za odgodom Brexita do 31. siječnja. Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU, inače, počinje 1. siječnja.

Prijevremeni izbori

uskov prijedlog tek treba biti usvojen, pa je on jučer bio na telefonu s predsjedničkim i premijerskim palačama u 27 glavnih gradova kako bi provjerio jesu li svi unaprijed složni s tom idejom jer, ako jesu, onda nije potrebno sazivati poseban summit, nego se odluka može donijeti u pisanoj proceduri. Ukoliko nisu svi unaprijed složni, ako netko ima ideju da odgoda Brexita bude kraća ili dulja, Tusk će morati sazvati izvanredan sastanak Europskog vijeća. Tuskova ideja je da novi krajnji rok za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU bude 31. siječanj, s time da se taj rok može i pomicati unaprijed ako britanski parlament ranije dovrši proceduru usvajanja novog sporazuma o povlačenju kojeg je premijer Johnson ispregovarao s EU prošloga tjedna.

Johnson je preksinoć poražen u glasanju u parlamentu koje je odlučivalo o ubrzanoj proceduri izglasavanja zakona o povlačenju iz EU. Nakon tog poraza, premijer je “pauzirao” daljnju raspravu o tom zakonu. I čekao da mu iz Bruxellesa jave što je ostatak EU odlučio, koliko dugu odgodu Brexita mu daju. U trenucima zaključenja ovog izdanja Francuska se činila kao najskeptičnija država članica prema ideji odgode do 31. siječnja. Francuski predsjednik jučer je, inače, bio 8000 kilometara daleko, na otoku Mayotte, gdje je započeo četverodnevnu turneju francuskim prekomorskim teritorijima.

Irski premijer Leo Varadkar podržava odgodu Brexita do 31. siječnja. S druge strane, na “otoku”, sve su izgledniji izvanredni izbori, koje Johnson pokušava isprovocirati još od početka rujna, ali na koje laburisti nisu željeli pristati (a za raspisivanje je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu) dok se ne uvjere da su blokirali Johnsona u pokušajima da izvede zemlju iz EU, pa makar i bez sporazuma, 31. listopada. Sad, kad se odobri nova, treća po redu odgoda Brexita, očekuje se da će laburisti prihvatiti izazov i glasati za raspisivanje izvanrednih izbora, koji bi se mogli dogoditi najranije početkom prosinca.

– Čim EU odluči o produljenju roka za izlazak, mi ćemo podržati raspisivanje izbora – rekao je laburist Richard Burgon.

Jedini mu cilj 2. referendum

Premijer Johnson i šef laburista, lider oporbe Jeremy Corbyn, susreli su se jučer ujutro na sastanku na kojemu su pokušali pronaći zajednički jezik, ali bezuspješno. Johnson je navodno želio doznati što će Corbyn učiniti ako EU ne odobri odgodu Brexita, što mu Corbyn nije otkrio, a i pitanje je hipotetsko jer Tusk uime EU ponavlja da tzv. “no-deal Brexit”, kaotičan izlazak bez ratificiranog sporazuma, nikad neće biti nešto što će EU sama odabrati.

Corbyn je, pak, na sastanku predložio Johnsonu da se njegov prijedlog zakona o povlačenju nastavi raspravljati u duljoj parlamentarnoj proceduri od tri dana. Johnson nije pristao, vjerojatno u strahu da mu u duljoj proceduri laburisti ne izbuše sporazum o Brexitu svojim amandmanima s idejama poput carinske unije s EU ili novog referenduma, čemu se Johnson protivi.

– Zastupnici moraju dobiti dovoljno vremena da poboljšaju ovaj sporazum koji je gori od groznog – rekao je Corbyn tijekom aktualnog sata s premijerom, nakon njihova neuspješnog jutarnjeg sastanka.

– Premijer je nezakonito suspendirao parlament, rekao da će odbiti poštivati zakon, bacio Sjevernu Irsku pod autobus, poderao zaštitu za radnička prava i okoliš, izgubio svako glasanje u parlamentu, i pokušao spriječiti demokratsku raspravu i kontrolu – dodao je Corbyn.

Johnson mu nije ostao dužan: – Bojim se da on nema drugu svrhu ovog ometanja Brexita nego da izazove drugi referendum – rekao je premijer.

VIDEO Prosvjed zbog Brexita u Londonu