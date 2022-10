Brat ubijene: Nije bilo pitanje hoće li se dogoditi nego kad će se dogoditi

Željko Đekić zvani Lika (55) osuđen je na 38 godina zatvora zbog teškog ubojstva svoje bivše partnerice Vesne Perišić koju je do smrti izbo nožem na njezinom radnom mjestu, u Lidlovoj trgovini na Poljičkoj cesti u Splitu krajem 30. studenog prošle godine. Kako je utvrđeno na Županijskom sudu u Splitu ubio ju je u stanju bitno smanjene ubrojivosti, što mu je, uz neosuđivanost uzeto kao olakotna okolnost, na okrutan i podmukao način. U samo 16 sekundi ženu, s kojom ima 18-godišnjeg sina, nožem je izbo 20 puta, 'ciljajući vitalne organe'.

Đekić je od rođenja njihovog sina 2004. Vesnu Perišić ponižavao, novčano iskorištavao i vrijeđao prijeteći joj smrću i govoreći da će ubiti nju i cijelu njenu obitelj ako ga napusti. Više puta nasrtao je na nju nožem, s kojim je spavao. Jednom joj ga je stavio pod vrat, nakon čega je ona u ljeto 2021. u strahu odselila kod obitelji u Dugopolje.

Na suđenju Đekić je tvrdio kako se ne sjeća što se dogodilo i kako nije planirao nikoga ubiti. Nije želio gledati jezivu snimku s poprišta zločina koju su snimile nadzorne kamere. Čak je i zaplakao.

Članovi obitelji Perišić, zadovoljni su nepravomoćno dosuđenom kaznom, ali naglašavaju kako im ubijenu Vesnu nikakva presuda ne može vratiti.

- Po ljudskoj pravdi je zadovoljena, ali nadamo se puno većoj kazni božjoj. Njemu zatvor i to što ne može kockati, to mu puno znači, više nego što je ubio. Nitko mu nije mogao pripraviti novaca za njegovu kocku. Zato se to dogodilo. Nije mislio na maloga, na nas, ni na nikoga - izjavila je tetka ubijene Vesne nakon izricanja presude.

Vesnina sestra Jelena rekla je kako se nadaju da im je ovo zadnji dolazak na sud i da je sve to iza njih.

- Ona je na žalost tu gdje je, povratka nema, ali dio nas je zadovoljan. Preteško je kad vrtimo film unatrag, kad razmišljamo o tome, ali, evo, razmišljat ćemo sada o današnjem danu. Ovo sunce neka nas ugrije s tih 38 godina - rekla je sestra ubijene.

Vesnina rodbina uvjerena je kako se tragedija nije moglo spriječiti, njezin strah je od muža bio velik i ispostavilo se, opravdan.

- Nije bilo pitanje hoće li se dogoditi nego kad će se dogoditi - rekla je Vesnina teta, što je potvrdio Mijo Perišić, Vesnin brat.

- Od nas je ona to krila, pa ovo nitko nije mogao spriječiti. Plakao je nad sobom, nije nad njom. Uvijek mu je kriv netko drugi, to je cijela istina - zaključio je Perišić.

