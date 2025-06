Brat jedinog preživjelog stravičnu nesreću u Indiji: 'Nazvao nas je kad su poletjeli, dvije minute kasnije bio je sav krvav'

Kako smo ranije izvijestili, u teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u indijskom gradu Ahmedabadu, jedan putnik ipak je uspio preživjeti – britanski državljanin Vishwash Kumar Ramesh. Njegov brat Nayan, u razgovoru za Sky News, ispričao je da je Vishwash odmah nakon nesreće nazvao obitelj i rekao: "Ne znam kako sam živ".

Let Air India 171, koji je trebao povezati Ahmedabad s londonskom zračnom lukom Gatwick, srušio se samo nekoliko sekundi nakon polijetanja, udarivši u stambeni dio medicinskog kompleksa u okrugu Meghaninagar. U zrakoplovu je bilo 242 ljudi, uključujući 53 britanska državljana. Prema službenim podacima, na mjestu nesreće pronađeno je najmanje 204 tijela , a vlasti su isprva netočno izvijestile da nema preživjelih.

No Vishwash Kumar Ramesh bio je čudo u moru tragedije. Njegov brat je za Sky News izjavio da je njihov otac bio na telefonu s Vishwashem dok je zrakoplov još stajao na pisti. "Rekao je 'uskoro ćemo poletjeti', a dvije minute kasnije tata je primio video poziv – bio je to Vishwash, sav krvav, i rekao je: 'Srušili smo se. Ne znam gdje mi je brat. Ne vidim nikoga drugoga. Ne znam kako sam izašao iz aviona'", ispričao je Nayan iz Leicestera.

Prema informacijama koje je potvrdila i policija u Ahmedabadu, Vishwash je sjedio blizu izlaza za nuždu i uspio se spasiti skočivši kroz vrata za hitne slučajeve. "Kad sam došao k sebi, tijela su bila posvuda. Trčao sam. Bio sam prestravljen. Netko me uhvatio i stavio u ambulantna kola", rekao je kasnije za Hindustan Times.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju ga kako šepa od olupine prema službama spašavanja. U bolnici je rekao da je "okej", iako je zadobio ozljede prsnog koša, očiju i stopala. Živi u Londonu već 20 godina, a ima 40 godina – iako službeni letni dokumenti navode da mu je 38.

🚨 Ramesh Vishwakumar, the only known survivor of the Air India crash in Ahmedabad, managed to escape by leaping from the aircraft. He was seated in 11A at the time of the incident.



Recalling the harrowing moments, Ramesh said, “The plane went down just 30 seconds after takeoff. pic.twitter.com/LfDSLfDiko