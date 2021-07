Brat i sestra Šegota danas će biti ispitani na USKOK-u

Patrik Šegota i njegova sestra Tamara Šegota, koji su u srijedu uhićeni u sklopu posljednje policijsko-uskočke akcije, tijekom jutra bi trebali biti dovedeni u USKOK na ispitivanje.

Sumnjiče se za niz koruptivnih aktivnosti, što uključuje i primanje mita od oko 600.000 kuna. To je mito, kako se sumnja, Šegota, inače bivši direktor zagrebačkih Gradskih groblja primio od poduzetnika Nenada Bukovca, kako bi Bukovčeva tvrtka dobila poslove vrijedne 4 milijuna kuna s Gradskim grobljima. Da bi se to prikrilo, u pomoć je priskočila Tamara Šegota preko čije je tvrtke taj novac isplaćen. No ne direktno na račun već kao plaća za fiktivne savjetodavne poslove između Bukovčeve tvrtke i tvrtke Tamare Šegote.

Osim toga sumnja se da je Bukovec kao protuuslugu obavio besplatne građevinske radove na Šegotinoj vili. Bukovec nije uhićen jer se prošli tjedan ubio, a motiv samoubojstva nije poznat. Šegota se sumnjiči i da je na čudan način Bukovčevim tvrtkama dodijelio kućice koje su na Mirogoju trebale prodavati cvijeće.

VIDEO Uhićen bivši ravnatelj Gradskih groblja Zagreb Patrik Šegota te još četiri osobe.

U drugom kraju ove istrage u srijedu su na USKOK-u ispitani Ana Marija Končić, voditeljica Zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama, Suzana Plivelić, referentica tog suda i Alen Peruško, poduzetnik. Ana Marija Končić, koje je kćer Jadranka Crnića, prvog predsjednika Ustavnog suda te koja je vodeći stručnjak za zemljišno-knjižno pravo u zemlji, sumnjiči se da je zajedno sa Suzanom Plivelić za novac pogodovala Perušku, upisima u zemljišne knjige. Novac je bio minoran, jer su uzimale između 500 i 1000 kuna, a izgleda da su njih troje upali u mjere dok se prisluškivao Bukovec.

Nakon što brat i sestra Šegota budu ispitani, USKOK će odlučiti hoće li i za koga će tražiti određivanje istražnog zatvora, o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.