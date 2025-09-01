Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PIŠE VLATKA KALINIĆ

Branitelji u Benkovcu branili su oltar, a kamenovali 'bludnicu'

Autor
Vlatka Kalinić
01.09.2025.
u 12:30

Jesmo li postali pahuljice preosjetljive na sve što nam se ne sviđa ili se povreda osjećaja počela koristiti kao političko oružje? Vjerojatno oboje vrijedi

Uvrijeđenost, nekad prolazna emocija, danas je stanje nacije. Razloga za uvredu ima na svakom koraku. Thompson na Hipodromu, Cecine pjesme na hrvatskim svadbama, zastave u predstavi, pa i plavuša na plakatu. Maglovita je granica gdje prestaje osobni ukus, a počinje objektivna nepravda. Da je riječ o globalnom fenomenu, pokazala je i naizgled obična reklama za traperice koja je eskalirala u raspravu o eugenici. Glumica Sydney Sweeney, zaštitno lice kampanje "Great jeans" (igra riječi jeans → genes, geni), proglašena je problematičnim izborom. Njezina vitka, plavokosa pojava za neke je bila dokaz da reklama širi nacistički genetski ideal. Danas je dovoljno obući traperice i imati plave oči da bi te proglasili Hitlerovim propagandnim plakatom.

Ključne riječi
uvreda Benkovac Oliver Frljić

Komentara 1

Pogledaj Sve
SI
siskic
13:38 01.09.2025.

Ako su ovi branitelji branili oltar u benkovcu, onda daleko kuča takvom oltaru a još dalja takvim braniteljima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još