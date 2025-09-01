Branitelji u Benkovcu branili su oltar, a kamenovali 'bludnicu'

Uvrijeđenost, nekad prolazna emocija, danas je stanje nacije. Razloga za uvredu ima na svakom koraku. Thompson na Hipodromu, Cecine pjesme na hrvatskim svadbama, zastave u predstavi, pa i plavuša na plakatu. Maglovita je granica gdje prestaje osobni ukus, a počinje objektivna nepravda. Da je riječ o globalnom fenomenu, pokazala je i naizgled obična reklama za traperice koja je eskalirala u raspravu o eugenici. Glumica Sydney Sweeney, zaštitno lice kampanje "Great jeans" (igra riječi jeans → genes, geni), proglašena je problematičnim izborom. Njezina vitka, plavokosa pojava za neke je bila dokaz da reklama širi nacistički genetski ideal. Danas je dovoljno obući traperice i imati plave oči da bi te proglasili Hitlerovim propagandnim plakatom.