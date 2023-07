Božinović objašnjava zašto nije bilo SMS-ova upozorenja: 'Sustav je učinkovit, no uočene su neke poteškoće'

Nakon sjednice Vlade Republike Hrvatske, ministar Davor Božinović dao je izjavu za medije vezano za sustav ranog upozoravanja. Naime, građani su zbunjeni što im jučer nisu došle poruke sustava s obzirom na jačinu i razornost nevremena koje je izazvalo velike štete u 14 županija.

- Rekli smo nakon što je poslano četiri milijuna 300 i nešto tisuća poruka ili da je 78,7 posto građana dobilo te poruke. Rekli smo da nakon toga slijedi analiza koja je prije svega bila unutar sustava unutar operativnih snaga CZ, ali i u razgovoru s tri glavna teleoperatera u Hrvatskoj. Sustav kako je koncipiran u potpunosti je učinkovit. Poteškoća je u tome što nisu svi korisnici dobili poruke, a neki su dobili i više od jedne. To je stvar onih koji poruke šalju a to su tri glavna teleoperatera - A1, T-com i Telemach, ustvrdio je Božinović.

- Uočene su određene poteškoće, napravila se i analiza brzine slanja tih poruka i to je taj tehnički dio, reći ću vam otprilike ako bude pitanja iako nisam te struke, ljudi u ravnateljstvu se time bave, dodao je.

- Sustav ja vam kažem još nije normiran. Imali smo situaciju da smo po županijama slali test poruke koje su stizale unutar sat ili nešto više od sat vremena. Vidjeli ste što su rekli iz DHMZ-a da oni sat vremena prije još nisu bili svjesni količine štete odnosno kiše i vjetra koju jučerašnja orkasnka oluja može izazvati, pojasnio je Božinović.

- Jedna smo od prvih država koja ima takav sustav, istaknuo je. - Ako smo dobili mišljenja, sad slijedi javno savjetovanje koje može trajati sedam do petnaest dana, uobičajeno je 30, međutim kada to završi treba vidjeti hoće li biti sugestija kojih se možda mi u ovom trenutku nismo ni sjetili, zato i postoji javno savjetovanje, smatra.

- Ako nam je trebalo primjerice za Zagreb sat vremena da dođu poruke, a one su dolazile i nakon što je prošlo vrijeme, onda bi vjerojatno bili s pravom kritizirani da su ljudi dobili poruke nakon što je već nastala šteta. Zato je bitno implementirati sustav cell broadcasta, ustvrdio je ministar, dodajući kako u trenutku kada je DHMZ objavio crveni meteoalarm poruke do građana najvjerojatnije ne bi došle na vrijeme, čak i da je sustav bio u upotrebi.

Ministar je istaknuo kako je potrebno određeno vrijeme da Vlada i operativne službe nauče kada, kako i koliko informacija plasirati u javnost.

- Možemo sad špekulirati kad se skupila ta masa oblaka nad Italijom možda je to trenutak da se pošalje neko prvo upozorenje da se kreće u smjeru Slovenije i Hrvatske. A onda opet, da je ova masa od jučer zaobišla Hrvatsku onda bismo vjerojatno odgovarali na pitanje 'a zašto ste nas uzbunjivali kad se ništa nije dogodilo'. Činjenica je da se po prvi puta susrećemo s ovakvim vremenskim ekstremnim promjenama, da se nitko među živim Zagrepčanima ne sjeća ovakve oluje. To je potvrda onoga o čemu govorimo, zbog čega smo krenuli u podizanje tehnološke podrške, da ćemo se s ovim susretati sve više i češće jer to su već vrlo opipljive posljedice klimatskih promjena, zaključio je ministar.

Upitan o izvanrednoj sjednici Sabora, Božinović je kazao kako je očekivao da će i predsjednik Milanović nazočiti istoj, s obzirom na činjenicu da je sazvana na njegovu inicijativu.

U vezi najnovije akcije USKOK-a

A ministar Božinović kratko se osvrnuo i na najnoviju akciju USKOK-a, no kazao je kako je bolje za informacije se obratiti policiji i USKOK-u koji akciju vode.

- Svi ti slučajevi su potvrda da ovdje i policija i USKOK rade svoj posao jer da toga nema, da nema takvih akcija, onda bi se moglo postaviti pitanje ima li tu politizacije sustava i pogodovanja. Upravo ove akcije pokazuju, a ova konkretna traje mislim skoro godinu dana, da policija radi svoj posao.