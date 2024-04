Božinović o načelniku iz Splita: Prije više godina njegov drugi sin uzeo je ključeve službenog auta i imao prometnu

Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić podnio je neopozivu ostavku s obzirom na to da je jedan od njegovih sinova sudjelovao u ozljeđivanju mladića u noći s petka na subotu. Na slučaj se danas osvrnuo ministar Davor Božinović koji je prihvatio Marendićevu ostavku.

"Znamo da se dogodio incident, tučnjava mladih ljudi. Policija je odmah izašla na mjesto događaja, počela sa izvidima. Međutim, službenici su shvatili da je jedan od počinitelja sin načelnika PU. U tom trenutku automatski se izvješćuje Ravnateljstvo policije koje je, u skladu s praksom koja postoji, odredilo da službenici iz druge policijske uprave nastave izvide. Kada se potvrdila informacija da se među počiniteljima nalazi i sin načelnika, ta je informacija došla do njega i on je povukao, po meni, jedini mogući moralno utemeljeni potez", kazao je Božinović.

"Zbog svega onoga što radimo kao policijski sustav i u rješavanju kaznenih djela, prevenciji borbe protiv nasilja, činjenica da je to učinila osoba s kojom je načelnik u najbližem srodstvu navela ga je na ispravan zaključak da je njegovo zadržavanje na mjestu načelnika postalo neodrživo", dodao je Božinović te dodao kako je prihvatio njegovu ostavku. Istraživanje slučaja se, kako ističe ministar, nastavlja.

"Ovo nije prvi put, znamo što se dogodilo prije više godina. To je isto bila situacija s drugim sinom načelnika Marendića koji je uzeo ključ od službenog automobila i doživio prometnu nezgodu. Tada je načelnik podnio ostavku koju sam prihvatio. Kada je došlo vrijeme da se raspiše natječaj, on se javio i nitko nije mogao pretpostaviti da se nešto slično može dogoditi. Ovo što se dogodilo je situacija po kojoj načelnik uprave ni po čemu nije odgovoran. To je uradio njegov sin", ističe ministar te tvrdi: "Njegov kredibilitet je, nažalost, narušen". Božinović je, također, izrazio podršku roditeljima mladića koji je nastradao.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska jučer je, naime, izvijestila kako je oko 3.30 sati zaprimljena dojava da u ulici Put Supavla u Splitu ispred kluba leži muškarac koji je najvjerojatnije ozlijeđen. Prevezen je na pružanje liječničke pomoći, zadržan je u bolnici i utvrđeno je da je zadobio teške tjelesne ozljede. Dr. Josip Krnić, pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split, otkrio je ranije danas kako je ozlijeđeni 23-godišnjak još uvijek u životnoj opasnosti.

