Božinović: Treba promisliti je li dobro vrijeme za putovanje u Srbiju

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak, komentirajući privođenje pet hrvatskih državljanki bez ikakvog objašnjenja u Beogradu, kako treba dodatno promisliti je li trenutno dobro vrijeme za putovanje u Srbiju. Večernji list je danas prvi objavio kako je Hrvatska Srbiji uputila prosvjednu notu zbog odnosa i postupanja prema hrvatskim građanima u toj zemlji.

Božinović je rekao da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) prikuplja saznanja, ponajviše od naših državljanki koje su se vratile u Hrvatsku te da će se raditi na preporukama za hrvatske državljane koji namjeravaju putovati u Srbiju. ''Nisam siguran da postoji neko obrazloženje i objašnjenje srpskih vlasti o tome što se dogodilo. Ako izostane objašnjenje zašto se privode hrvatski građani, legitimno se upitati je li to sve skupa slučajno. S obzirom da u posljednje vrijeme imamo nekoliko sličnih događaja, dobro je da se o tome obaviještene institucije Europske unije u Srbiji'', kazao je.

Pet hrvatskih državljanki, predstavnica nevladinih udruga koje su u Beogradu sudjelovale na radionicama u organizaciji Erste Stiftunga, provele su noć u beogradskoj policiji, koja ih je jučer ujutro protjerala iz Srbije te im zabranila ulazak u zemlju na godinu dana.

Na pitanje kako se ponašati u takvoj situaciji, Božinović je naglasio da se ne radi o izoliranom slučaju te je dodao kako je opravdano i razumski obavijestiti naše građane o mogućim neugodnostima koje mogu doživjeti, pogotovo u dijelovima u kojima se održavaju prosvjedi.

Provode se izvidi u slučaju Dabro

Ministar se dotaknuo i slučaja donedavnog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre koji je dao ostavku nakon što je objavljena snimka na kojoj puca iz pištolja u vožnji i za kojeg mediji navode kako postoje snimke da je maloljetnicima omogućio pucanje iz automatskog oružja.

''Provode se izvidi u koordinaciji s Državnim odvjetništvom, a ta je faza izvida tajna'', rekao je. Odgovorio je i na pitanje hoće li s obzirom na slučaj Dabro vladajuća koalicija između HDZ-a i Domovinskog pokreta izdržati do kraja mandata. ''Na to pitanje ste dobili više odgovora sa strane HDZ-a i sa strane DP-a. Ono što je sada na dnevnom redu je da DP obavi svoje interne konzultacije oko imena novog ministra poljoprivrede. To je ujedno i odgovor na vaše pitanje'', kazao je.

Božinović je upitan i je li mu osobno prihvatljivo da osoba koja puca iz automobila u vožnji bude saborski zastupnik vladajuće većine. ''Što se tiče Dabrinog saborskog mandata, on ima izvorni mandat, a sve drugo je pitanje za njih'', odgovorio je.

