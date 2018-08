Bošnjaković: Ulažemo u infrastrukturu, riješit ćemo problem sudova

Nakon tri godine rekonstrukcije otvorena je obnovljena zgrada Županijskog i Općinskog suda u Sisku. Obnova zgrade izgrađene 1909. godine koštala je više od 20,2 milijuna kuna od čega je nešto više od dva milijuna eura stiglo iz europskih fondova.

- Ukupno 8,7 milijuna eura ugovorili smo iz IPARD 2011. programa za sedam objekata, uključujući sisački. Većina je već otvorena, a uskoro ćemo otvoriti i obnovljenu zgradu suda u Osijeku, Ulažemo puno u infrastrukturu, riješit ćemo probleme suda u Splitu tako što ćemo dobiti od države jednu zgradu, a drugu izgraditi novu. U Zadru, Šibeniku i Dubrovniku također uređujemo sudove, a u Zagrebu ćemo graditi potpuno novu gruntovnu na Trgu pravde i rekonstruirati Palaču pravde za što ćemo tražiti novac iz fondova i Svjetske banke, rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković prilikom otvorenja zgrade suda u Sisku, čije su službe tri godine radile na nekoliko izmještenih lokacija.



Najavio je Bošnjaković kako tim infrastrukturnim radovima žele stvoriti bolje uvjete za rad sudaca, ali i poboljšati percepciju o pravosuđu u javnosti.

- Iako statistika pokazuje da smo ove godine bolji nego što smo bili do sada, više predmeta pravosuđe riješava nego ih pristiže novih. Smanjujemo broj neriješenih predmeta, a kada uvedemo sve one projekte vezane uz digitalizaciju pravosuđa sve će ići još i brže. Želimo ukinuti papire i da sve bude digitalizirano, dodao je Bošnjaković najavivši kupnju 700 uređaja koji će govor na ročištima automatski pretvarati u pismo te tako zamijeniti zapisničare. Trideset milijuna kuna za tu nabavu osigurano je iz Europskog socijalnog fonda.



Komentirao je, na novinarsko pitanje, i situacije da od podizanja optužnice pa do suđenja prođu godine, poput suđenja Bandiću u aferi "štandovi".

- Te me stvari žaloste, i to sam više puta rekao. I kazneni postupci predugo traju, što nije dobro niti za sud niti za pravosuđe, a niti za same okrivljenike. Radit ćemo sigurno u ovom mandatu, a to smo već i najavili, potpuno novi Zakon o kaznenom postupku koji bi trebao detektirati te točke koji dovode do toga i sve ono što je moguće mi ćemo zakonski urediti. Međutim, moramo znati da postoje kazneni postupci gdje ima puno svjedoka, vještačenja i koji ne mogu završiti brzo sami po sebi. Dakle, spremit ćemo novi zakon koji će biti procesno puno učinkovitiji, rekao je Bošnjaković u Sisku.