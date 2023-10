Bosilj: Netko opstruira rješenje za 100.000 tona bala smeća

Varaždinski gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj iznio je optužbe o opstrukciji rješavanja problema 100.000 tona baliranog otpada na ulazu u grad. Kaže da je još 9. svibnja 2023. poslan zahtjev za zaduživanje Ministarstvu financija koji je trebalo riješiti prema upravnom postupku u roku od 60 dana. Pobrojio je niz općina i gradova koji su kasnije slali zahtjeve, a Vlada im je izdala suglasnosti, pa je tako općina Cestica dobila odluku za zaduženje na temelju zahtjeva od 22. kolovoza, i grad Prelog koji je zahtjev slao 4. srpnja već je dobio suglasnost.

Ministrov odgovor

– Naš zahtjev poslan je prije 156 dana. Nikada se ni jedan zahtjev u Hrvatskoj, za vrijeme svih prošlih Vlada nije rješavao tako dugo, a rješenje još ne nazire. Nakon požurnica i svega što smo napravili prema Ministarstvu, jučer sam konačno dobio odgovor od ministra Primorca da oni provjeravaju predstavke koje je nakon našeg zahtjeva predao Klub vijećnika nezavisne liste gdje se radi o hrpi gluposti. Tijelo koje to treba riješiti angažiralo je sva moguća ministarstva da se utvrde neke činjenice koje su apsolutno jasne. Dokud ide mržnja i dekonstrukcija te određene grupe ljudi može se vidjeti i u njihovu traženju da se gradu oduzme zona Brezje u kojoj imamo već dvadeset potencijalnih investitora – tvrdi gradonačelnik Bosilj. Grad je, dodaje, na vrijeme poslao svu potrebnu dokumentaciju te su potrebna samo dva potpisa, Ministarstva financija i Fonda za zaštitu okoliša. O tome tko točno opstruira Grad, kaže da su to ljudi koji su uzrokovali pad prošlog proračuna, što je dovelo do izbora na kojima su poraženi.

– Ti izbori su bili neka vrsta referenduma na kojem je moja lista dobila 12 od 21 mjesta u vijeću. Izglasali smo takvo rješenje te sve poslali Ministarstvu i Fondu. I umjesto da se poraženi poklope po ušima, oni sada pišu predstavke kojima se bave sva ministarstva – napominje Bosilj. Najavio je da će objaviti sve dokumente kako bi se vidjelo da je Grad Varaždin odgovorio na sva pitanja.

Neravnopravan položaj

Podsjetio je na riječi premijera Andreja Plenkovića izrečene na svečanoj sjednici Županijske skupštine da se neće raditi razlike prema tome tko je dobio povjerenje na lokalnoj razini te da problem bala mora biti riješen.

– Zna li premijer zna što rade njegovi ministri? Zna li kakve dopise šalju i što se događa oko ove priče? – pita. Poručio je da će daljnje "razvlačenje" predmeta smatrati zloporabom položaja i ovlasti. Varaždin se, zaključio je, stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave.

