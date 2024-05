Borzan: Na razdvajanje manjinaca i odlazak s ekstremno desnom opcijom u EP-u se gleda negativno, gotovo skandalozno

– Kada gledate poruke koje se šalju, reklo bi se kako će do dogovora oko buduće Vlade RH teško doći, no uzmete li u obzir kakvi su ulozi, teško da će se potratiti prilika za sastavljanje većine. Ne čini mi se da će doći do novih parlamentarnih izbora. Svjesna sam da postoje određene komplikacije oko sastavljanja bilo kakve koalicije jer nam relativno brzo idu lokalni izbori, a tu su neki igrači, čelnici kojima je jako bitno kako će se lokalno pozicionirati. No, novi parlamentarni izbori novo su miješanje karata, vrlo je neizvjesno kako mogu proći, pa mislim da će se taj rizik nastojati izbjeći – komentirala je europarlamentarka i potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan u emisiji Večernjeg TV, a s kojom je razgovarala naša novinarka Petra Maretić Žonja.

"To je priličan problem"

Što se tiče uvjeta Domovinskog pokreta da ne želi SDSS u budućoj Vladi RH, a na što HDZ ne pristaje, Biljani Borzan teško je prognozirati što se može dogoditi. – Činjenica je da se za sada svi drže čvrsto svojih pozicija, no kada pregovori traju, onda dolazi do, kako se to politički lijepo kaže, približavanja. Sudeći po tome kakvu nervozu pokazuje Andrej Plenković prilikom javnih istupa, govori da stvari ne idu glatko. Ali nije za očekivati da idu glatko – rekla je ona.

Kako bi se u Bruxellesu gledalo na to da se Plenković odrekne manjina i sastavi "najdesniju" Vladu koju smo ikada imali?

– Nisu manjinci baš uvijek bili uz vladajuću većinu pa ne bi bio problem kada bi se stvorila većina u Saboru bez svih manjinaca. No, na razdvajanje manjinaca i odlazak s ekstremno desnom opcijom, sve demokratske snage u Europskom parlamentu gledaju negativno, gotovo skandalozno. Nažalost, to ne bi bila novost jer se dogodilo i u Italiji i Švedskoj. U svakom slučaju, izaziva negativno pozicioniranje onih koji u tome sudjeluju. Plenković sigurno za svaki svoj potez pazi kako će se promatrati s nacionalnog, ali i europskog nivoa. I u tom smislu to je priličan problem – ističe Biljana Borzan.

Kako bi se gledalo u EU na sklapanje koalicije s ekstremnom desnicom, ovisit će, stava je ona, o rezultatu europskih izbora i hoće li i dalje u EP većinu činiti "eurofili", odnosno stranke koje podržavaju Europsku uniju. – Kada bi odnos snaga otišao udesno, onda bi se možda s većom blagonaklonošću gledalo na takav potez, no ne vjerujem da će se to dogoditi – rekla je.

– Mislim da se ni HDZ-u ne žuri u sklapanje koalicije baš zato što su svjesni da nema kombinacije u kojoj su oni pozitivci. Jako je teško to braniti ako se dogovore s ekstremnom desnicom. Nadalje, HDZ-u odgovara da se javnost ne bavi pretjerano europskom kampanjom, već da je se zabavlja domaćim prilikama, jer je svjesna da imaju lošu ekipu na listi za EP, koja je sad odradila mandat, i to toliko lošu da je Andrej Plenković sam sebe stavio na prvo mjesto i time jasno dao do znanja što misli o njima. Ako je izlaznost manja, ona će, po iskustvu, koristiti HDZ-u, ljudi neće puno pitati, izaći će najvjerniji birači. Kako kaže moj kolega Fred Matić, možeš staviti i četiri pivske boce na listu, oni će glasati zbog markice HDZ-a – izjavila je Borzan.

"Vjerujem da bismo pobijedili"

Na upit odgovaraju li novi parlamentarni izbori SDP-u i, s obzirom na to da tada ne bi bilo Zorana Milanovića kao potencijalnog mandatara, bi li platforma Možemo trebala ponovno razmisliti o potencijalnom savezu, Borzan odgovara kako je Možemo definitivno profitiralo u smislu broja mandata, no po njezinu mišljenju, nema prevelikog razloga za slavlje.

– Znači, ja gledam sebe i jesam li dobro prošla, a briga me za interes Hrvatske. A što je važnije? Interes Hrvatske ili da sam se ja u nekom svom malom svijetu pokazala boljom, jačom? Ja tu nemam nikakve dvojbe, ako se želimo iščupati iz dubokog gliba korupcije, to mora biti apsolutni prioritet. Također, rezultati izbora su pokazali i da je Možemo u nekim jedinicama postiglo solidan rezultat, ali nije uspjelo izboriti mandat. Predizborna su su istraživanja pokazala kako ne bi, da su bili na koalicijskoj listi, došlo do osipanja glasova – odgovorila je.

Na upit što misli o tome kako Možemo krivi upravo SDP što nije došlo do točkaste koalicije jer nije htio prihvatiti njihove uvjete, Borzan je stava kako se radilo o ponudi za koju se unaprijed znalo da neće biti prihvaćena. – Ovi izbori bili su nam dobra lekcija i pokazali su koje kapacitete imamo. Vjerujem kako bismo, u slučaju novih izbora, bili relativni pobjednik – rekla je.

Je li za SDP prihvatljiviji Domovinski pokret ili HDZ?

– U velike koalicije općenito, kada se gledaju europske zemlje, ide se u nekim krajnjim situacijama, kao u slučaju Vlade nacionalnog spasa nakon Domovinskog rata. Cijelu smo svoju kampanju gradili na borbi protiv korupcije. Ulaskom u priču s HDZ-om, sami sebe prljamo, a nećemo ih moći promijeniti. Njima se afere pojavljuju gotovo na tjednoj bazi – odgovorila je.

– SDP-ovi birači uglavnom ne vide problem u razgovoru s Domovinskom pokretom i priči vezanoj uz Sabor. Ne govorimo, dakle, o koaliciji ili Vladi s Domovinskim pokretom, nego o suradnji privremenog karaktera koja je vrlo jasno ograničena. Dakle, nema nametanja stavova i ideoloških pitanja, ali pitanja kao što su korupcija, Lex AP i Turudić, to je nešto gdje možemo naći zajedničko polazište. No sve je to nešto novo, s čime nemamo iskustva kao država, i teško je reći u kojem smjeru možemo ići – dodala je Borzan.

Što se tiče prognoze SDP-ova rezultata na izborima za EP, Biljana Borzan ističe kako europski izbori postaju biračima sve zanimljiviji i raste izlaznost na birališta.

– Više od polovice naših građana podržava EU, oko 70 posto građana ima optimističan pogled na budućnost EU, a da Hrvatska ima koristi od članstva u EU, mišljenja je čak 83 posto građana, što je daleko iznad europskog prosjeka. Na rezultat EU izbora sigurno će utjecati nacionalne prilike zbog nedavnih parlamentarnih izbora. Uvijek opcija koja osvoji vlast malo poraste u rejtingu. Međutim, postoji i jedna začkoljica: pitanje je kako se može na HDZ-ovo biračko tijelo odraziti njihova eventualna koalicija s ekstremnom desnicom. Silno me intrigira kako će se sve to skupa rasplesti – kaže Borzan.

Na upit može li Peđa Grbin ostati na čelu SDP-a, Biljana Borzan odgovorila je kako poštuje SDP-ov dogovor da se do europskih izbora ne govori o unutarstranačkim stvarima.