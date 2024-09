Borrell žali što nitko ne može zaustaviti Netanyahua

Sve "snage otpora" u regiji stoje uz Hezbollah, poručio je u subotu iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei u prvoj izjavi nakon što je izraelska vojska objavila da je ubila vođu Hezbollaha Hassana Nasrallaha, pozivajući muslimane da "stanu uz libanonski narod i ponosni Hezbollah svim sredstvima koja su im na raspolaganju i pomognu im u suprotstavljanju zlom izraelskom režimu". Khamenei u svojoj izjavi nije spomenuo Nasrallaha, poručujući "izraelskim kriminalcima da moraju znati da su premali da bi nanijeli značajnu štetu Hezbollahu u Libanonu".

Zabrinutost zbog najnovije eskalacije na Bliskom istoku izrazio je i američki predsjednik Joe Biden. Na pitanje podupire li odluku Izraela da pokuša ubiti Nasrallaha, Biden je odgovorio da američka strana još prikuplja informacije o tome što se dogodilo i da Sjedinjene Države nisu znale za akciju IDF-a niti su u njoj sudjelovale. Biden je nakon izraelskih napada na Bejrut naredio Pentagonu da procijeni i po potrebi prilagodi položaj američkih snaga na Bliskom istoku. Šef američke diplomacije Antony Blinken poručuje pak da će SAD poduzeti sve što je potrebno budu li napadnuti američki interesi na Bliskom istoku.

Najnoviju eskalaciju komentirao je i šef europske diplomacije Josep Borrell izražavajući žaljenje što nitko ne može zaustaviti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. "Iako mi sada pokušavamo izvršiti diplomatski pritisak kako bi došlo do prekida vatre, čini se da nitko ne može zaustaviti Netanyahua", kazao je Borrell i dodao da EU podupire prijedlog o trotjednom prekidu vatre u Libanonu koji su inicirali SAD i Francuska, a Izrael ga je dosad ignorirao. U izjavi novinarima u New Yorku nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o Gazi, Borrell je naglasio da je izraelski premijer jasno dao do znanja da se Izrael neće zaustaviti sve dok Hezbollah ne bude uništen. "Ako je tumačenje tog uništenja isto kao i u slučaju Hamasa, upravo ulazimo u dugotrajni rat", zaključio je Borrell.

U povodu likvidacije vođe Hezbollaha oglasio se i Hamas, poručivši da žali zbog toga, ali naglašavajući da će atentat samo povećati odlučnost i volju za otpor.

