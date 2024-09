VIDEO Hassan Haidar Diab za Večernji TV: Mi smo pred vratima pakla, Libanon i Izrael su ušli u totalni rat

Nakon što je izraelska vojska objavila da su likvidirali glavnog tajnika Hezbolaha Hassana Nasrallaha, a iz Hezbolaha je šutnja vladala 24 sata, prije nego što su likvidaciju potvrdili i oni sami, pozivajući na daljnji otpor vladi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Večernjakov novinar Hassan Haidar Diab, inače i sam rođen u Bejrutu gdje se odvijaju žestoke borbe, komentirao je za Večernji TV što možemo očekivati u narednom razdoblju.

Ono što je sasvim sigurno je da je ova likvidacija dovela do dramatične eskalacije na Bliskom istoku, posebice između Izraela i Libanona, koja je u ovom trenu prerasla u totalni rat jer više nema ograničenja vojnih operacija, poručio je Haidar Diab. Izraelci su jako svjesni toga, zato su naredili svojim građanima da budu blizu skloništa, a otvorili su i gotova sva skloništa u državi.

- Hezbolah od jutarnjih sati žestoko raketira teritorij Izraela, pa čak su i neke dalekometne balističke rakete došle skoro do teritorija. Možemo očekivati veliku eskalaciju jer Hezbolah sigurno neće prijeći preko toga te će sigurno ići u osvetu - poručio je. U ovom momentu izuzetno je opasno uključenje Irana u rat, navodi Haidar Diab. Više nego ikada, situacija je toliko opasna - čitavi Bliski istok klizi u kataklizmu.

- Jučer je Pentagon naredio dodatno pojačanje vojske diljem zemalja Zaljeva. Iran još šuti, a pitanje svih pitanja je: kako i na koji način reagirati. Važno je reći da Bliski istok neće biti kakav je bio dok je Nasrallah bio živ. Tko će ga zamijeniti nije poznato, ali za Hezbolah to sigurno neće puno značiti bez obzira na to što je on bio osoba koja je bila izuzetno karizmatična, zbog čega je postao i simbol Bliskog istoka. Ovo ih neće oslabjeti u vojnom smislu, nastavit će s ratom, a teško ga je u ovom trenutku poraziti - kaže.

Haidar Diab je podsjetio i na krvavu 1992. kada je bio ubijen tadašnji glavni tajnik Hezbolaha Abbas al-Musawi, a na njegovo mjesto je došao Nasrallah. Hezbollah je tada bio daleko slabiji, svakako puno više nego što su danas, razvivši se u dobro organiziranu skupinu.

- Evidentno je da je Izrael nastavio žestoko bombardirati Libanon, vjerujući da će tako oslabjeti Hezbolah. Međutim, prema svim analitičarima oni to ne mogu napraviti, odvratiti ga do rijeke Litani, oko 50 kilometara od granice s Izraelom. Kopnena operacija bi bila velika greška prema brojnima jer to vidimo u 11 mjeseci rata u Gazi gdje ona nije uspjela. Taj se rat odvija na puno manjem teritoriju od Libanona, koji ima i brda i planine, a Hezbolah ima puno jače naoružanje. Zasigurno se ide prema eskalaciji jer nema naznake da će se taj rat zaustaviti - kazao je Haidar Diab.

- Znakovita je bila i izjava potpredsjednika Europske Komisije Josepha Borrella koji je rekao da čitav svijet pokušava zaustaviti to krvoproliće, ali nitko ne može nagovoriti Benjamina Netanyahua da zaustavi rat. Naravno, Netanyahuu su nakon ubojstva Nasrallaha porasla krila te on pokušava ući dublje u Libanon, međutim - kad god on potakne eskalaciju, Hezbollah će eskalirati. U ovom trenutku postoje veliki strahovi da će doći do velikog regionalnog rata, na što su davno analitičari upozoravali, kada je počeo rat u Gazi. Nažalost, mi smo sad pred vratima pakla - poručio je.

