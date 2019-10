Borba protiv ISIL-a nipošto nije završila udarom na Al-Baghdadija

Nekoliko sati nakon što je Trump objavio detalje napada na Al-Baghdadijevo skrovište, počele su pristizati reakcije na smrt ozloglašenog terorističkog vođe. Među prvima oglasio se britanski premijer Boris Johnson koji je na Twitteru ustvrdio kako ovo nije i kraj terorističke organizacije.

– Smrt Al-Baghdadija važan je trenutak u našoj borbi protiv terora, ali borba protiv zlog Daesha nije gotova. Surađivat ćemo i dalje s našim koalicijskim partnerima kako bismo jednom i zauvijek okončali barbarske aktivnosti Daesha – napisao je Johnson.

The death of Baghdadi is an important moment in our fight against terror but the battle against the evil of Daesh is not yet over.



We will work with our coalition partners to bring an end to the murderous, barbaric activities of Daesh once and for all.