Kurdi ubili desnu ruku al-Bagdadija u vojnoj akciji s Amerikancima

Milicija sirijskih Kurda YPG objavila je da su ubili glasnogovornika džihadističke skupine Islamske države Abu al-Hasen al-Muhadžir u zajedničkom napadu Kurda i američkih snaga na sjeveru Sirije.

On je navodno ubijen u selu Ein al Baat u blizini grada Jaraboula. Misija je dio operacije Sirijskih demokratskih snaga i američke vojske.

Following the previous ops, a senior assistent for al- Bagdadi is called Abu Hesen al Mouhjir was targeted in a village named Ein al Baat near Jaraboul city, the mission was conducted via direct coordination of SDF Intel & US military apart the ongiong ops to hunt ISIS leaders.

Glavni zapovjednik SDF-a Mazloum Abdi rekao je da je napad "nastavak prethodne operacije" u kojoj je ubijen Abu Bakr al-Bagdadi, vođa Islamske države. Kako iznose najnoviji detalji, operacija čiji su cilj bili vođe Islamske države trajala je posljednjih pet mjeseci.

For five months there has been joint intel cooperation on the ground and accurate monitoring, until we achieved a joint operation to kill Abu Bakir al-Bagdadi.



Thanks to everybody who participate in this great mission.