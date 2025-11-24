Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI RAVNATELJ KLINIKE U ZATVORU

Bolnica Jankomir plaćala radove, novac se selio s računa na račun: Grošić ostaje u zatvoru dok se ne ispita 15 svjedoka

VL
Autor
Ivana Jakelić
24.11.2025.
u 20:32

Građevinara Radoslava Rodića sumnjiči se i da je Kristini Bosak dao 55.890 eura mita, to niječu i on i ona. Međutim, analiza tijeka novca pokazala je da ona ne može opravdati podrijetlo gotovinskih uplata

– Čim je Vladimir Grošić postao ravnatelj, počeo je govoriti o adaptaciji Dnevne bolnice za ovisnost. Bilo je to negdje u drugoj polovini 2022. godine. Bio je jasno upozoren da ne može cjepkati javnu nabavu. Upozoravali su ga drugi, a upozoravala sam ga i ja. I njega i Kristinu Bosak. Govorila sam im da su prekršajno odgovorni jer krše Zakon o javnoj nabavi.

Kristina Bosak bila je ta koja je prema uputi ravnatelja uvodila te promjene u planu nabave. No sva moja upozorenja oni su zanemarili. Od mene su tražili da objavim te rascjepkane nabave. Zahtjevi su dolazili mailom, Kristina Bosak uvijek je u njima navodila da se to radi uz odobrenje ravnatelja, a katkad se u mailovima vidjelo i da joj je prethodno neke troškovnike dostavio Radoslav Rodić.  Ako bi se na neki poziv javilo neko društvo koje nije bilo vezano s Rodićem, onda bi on i Kristina Bosak korigirali ponudu tako da odgovara njemu ili s njim povezanim tvrtkama.

Ključne riječi
korupcija Jankomir USKOK klinika za psihijatriju Vladimir Grošić

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
20:37 24.11.2025.

Svaki dio ove pljačke je blagoslovilo možemovsko Upravno vijeće kojem je na čelu bio danas možemovski EU parlamentarac Gordan Bosanac. Tako da ne znam što se čeka; možemovci su postavili ravnatelja, možemovci su mu odobrili pljačku, možemovci nisu ništa napravili iako ih je Državna revizija već u ožujku 2024. upozorila na nezakonito izbjegavanje javne nabave. Najbolje da su nekakav psihijatar i glavna sestra sve radili na svoju ruku. Ajmo, hapsi glavnog.

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
20:46 24.11.2025.

Poštenje na sektaški način …

Avatar z a m o r
z a m o r
21:35 24.11.2025.

Postotak se izdvajao za Možeyu. I ne samo od ovih, nego i od sredstava koje grad Zagreb dodijeljiva raznoraznim udrugama koje su nikle kao gljive na g.. poslije kiše.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja