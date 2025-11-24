– Čim je Vladimir Grošić postao ravnatelj, počeo je govoriti o adaptaciji Dnevne bolnice za ovisnost. Bilo je to negdje u drugoj polovini 2022. godine. Bio je jasno upozoren da ne može cjepkati javnu nabavu. Upozoravali su ga drugi, a upozoravala sam ga i ja. I njega i Kristinu Bosak. Govorila sam im da su prekršajno odgovorni jer krše Zakon o javnoj nabavi.
Kristina Bosak bila je ta koja je prema uputi ravnatelja uvodila te promjene u planu nabave. No sva moja upozorenja oni su zanemarili. Od mene su tražili da objavim te rascjepkane nabave. Zahtjevi su dolazili mailom, Kristina Bosak uvijek je u njima navodila da se to radi uz odobrenje ravnatelja, a katkad se u mailovima vidjelo i da joj je prethodno neke troškovnike dostavio Radoslav Rodić. Ako bi se na neki poziv javilo neko društvo koje nije bilo vezano s Rodićem, onda bi on i Kristina Bosak korigirali ponudu tako da odgovara njemu ili s njim povezanim tvrtkama.
Bolnica Jankomir plaćala radove, novac se selio s računa na račun: Grošić ostaje u zatvoru dok se ne ispita 15 svjedoka
Građevinara Radoslava Rodića sumnjiči se i da je Kristini Bosak dao 55.890 eura mita, to niječu i on i ona. Međutim, analiza tijeka novca pokazala je da ona ne može opravdati podrijetlo gotovinskih uplata
Komentara 5
Poštenje na sektaški način …
Postotak se izdvajao za Možeyu. I ne samo od ovih, nego i od sredstava koje grad Zagreb dodijeljiva raznoraznim udrugama koje su nikle kao gljive na g.. poslije kiše.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Svaki dio ove pljačke je blagoslovilo možemovsko Upravno vijeće kojem je na čelu bio danas možemovski EU parlamentarac Gordan Bosanac. Tako da ne znam što se čeka; možemovci su postavili ravnatelja, možemovci su mu odobrili pljačku, možemovci nisu ništa napravili iako ih je Državna revizija već u ožujku 2024. upozorila na nezakonito izbjegavanje javne nabave. Najbolje da su nekakav psihijatar i glavna sestra sve radili na svoju ruku. Ajmo, hapsi glavnog.