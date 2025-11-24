Bolnica Jankomir plaćala radove, novac se selio s računa na račun: Grošić ostaje u zatvoru dok se ne ispita 15 svjedoka

– Čim je Vladimir Grošić postao ravnatelj, počeo je govoriti o adaptaciji Dnevne bolnice za ovisnost. Bilo je to negdje u drugoj polovini 2022. godine. Bio je jasno upozoren da ne može cjepkati javnu nabavu. Upozoravali su ga drugi, a upozoravala sam ga i ja. I njega i Kristinu Bosak. Govorila sam im da su prekršajno odgovorni jer krše Zakon o javnoj nabavi.



Kristina Bosak bila je ta koja je prema uputi ravnatelja uvodila te promjene u planu nabave. No sva moja upozorenja oni su zanemarili. Od mene su tražili da objavim te rascjepkane nabave. Zahtjevi su dolazili mailom, Kristina Bosak uvijek je u njima navodila da se to radi uz odobrenje ravnatelja, a katkad se u mailovima vidjelo i da joj je prethodno neke troškovnike dostavio Radoslav Rodić. Ako bi se na neki poziv javilo neko društvo koje nije bilo vezano s Rodićem, onda bi on i Kristina Bosak korigirali ponudu tako da odgovara njemu ili s njim povezanim tvrtkama.