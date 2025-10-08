Naši Portali
VELIKI ZRAKOPLOVSKI UDARAC

Boeing u novim problemima: Najveći putnički avion na svijetu ponovno kasni

Autor
Danijel Prerad
08.10.2025.
u 23:04

„Važno je da ga izbace i da je certificiran prema strogim zahtjevima novog Boeingovog pristupa izgradnji zrakoplova, sigurnosti operacija i svim kontrolama kvalitete s kojima su prije toga imali poteškoća“, rekao je.

Mnogo se toga oslanja na Boeingov novi 777X, najveći svjetski putnički zrakoplov u proizvodnji. Ali on je ponovno odgođen stvarajući tako probleme i Boeingu, ali i onima koji su zrakoplov naručili. U četvrtak je Bloomberg izvijestio da revolucionarni mlazni putnik, sa sklopivim vrhovima krila i povećanom ekonomičnošću goriva u usporedbi s konkurencijom, sada cilja na ulazak u promet 2027. godine. To je sedam godina kasnije od izvornog roka koji je bio 2020. godine.

Medij je izjavio da njemački nacionalni prijevoznik i početni klijent Lufthansa uklanja 777X iz svog plana flote za 2026. godinu kako bi se prilagodio novom kašnjenju, pozivajući se na izvore upoznate s programom. Više od desetak zrakoplovnih kompanija naručilo je oko 600 dvomotornih 777X. Boeing je za Business Insider rekao da ne može komentirati zbog razdoblja tišine prije objave poslovnih rezultata. Lufthansa nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Ključne riječi
zrakoplovna industrija Lufthansa kašnjenje

