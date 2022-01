Blogerica koja uči Pernara jedrenju: 'Mislila sam da je samo neki tip. A on je hrvatski Trump!'

Ivan Pernar se nedavno pohvalio na društvenim mrežama da je otišao na Karibe naučiti jedrenju, a njega je na brod primila jedriličarka i blogerica Lexi. Pustolovina bivšeg saborskog zastupnika zainteresirala je javnost, međutim to Lexi i nije baš oduševilo kao što se vidi na jednom od njezinih posljednjih postova.

U postu naslovljenom 'Slon u protoriji' objavljenom na njezinom blogu piše kako nije imala pojma kako prima na brodu 'hrvatsku verziju Trumpa'

– Nisam imala pojma, mislila sam da je samo neki tip. On je očito davno bio političar u Hrvatskoj i možda se čak i kandidirao za predsjednika…? Čini se da ga hrvatski tabloidi prate gdje god stignu, super je poznat u svojoj zemlji. Prije nekoliko dana obitelji u Hrvatskoj su sjele na večeru i nacionalne televizije objavile su prilog u kojem sam na donjem rublju na jedrilici WildChild i podučavam svoju notornu osobu. Iznenada sam bombardirana neželjenom pažnjom dok je 75 000 Hrvata preplavilo moju internetsku stranicu i YouTube kanal. Bila sam posve šokirana. Odjednom su me počeli kontaktirati i dalje me kontaktiraju hrvatski novinari. Kompanije žele da sponzoriram njihove proizvode. Ovo je ludo - navodi skiperica.

Poručila je kako će svatko tko je kontaktira da pita o njezinom posadi biti blokiran, a poručila je svima "ako imate pitanja o Ivanu, pitajte Ivana".

- Ovo će možda biti šokantno svim Hrvatima opsjednutima s mojom posadom, ali moja stranica, blog i YouTube kanal su ustvari o meni i mom životu, a moja posada je samo kratkoročno usputno sjecište u mom svijetu. Nisam imala pojma da će moj posljednji blog postati međunarodna vijest, a ovo mi predstavlja veliki problem – požali se Lexi i ustvrdila kako će se od sad morati cenzurirati u budućim blogovima kako bi zaštitila svoju posadu.