Ivan Pernar ima novu zanimaciju: Blogerica ga primila na brod i uči ga jedrenju, otkrila niz detalja

Popularni bivši političar Ivan Pernar otkrio je na svom blogu kako se u posljednje vrijeme bavi jedrenjem, i to na brodu skiperice kojoj je trebala pomoć.

Kako je napisao, želja mu je bila savladati jedrenje zbog čega je potražio hrvatske škole koje bi ga mogle naučiti.

- Otišao sam na Google i zvao škole jedrenja jednu za drugom, tečajevi su im jako kratki, dva ili 3 tjedna morate platiti barem 2000 eura. I to vam je samo za osnove osnova - podijelio je sa svojim pratiteljima te napisao kako nije uspio ispregovarati cijenu.

- To je bio trenutak kada sam shvatio da mi je bolje otići na Karibe i tražiti skipera koji treba pomoć i na taj način svladati tu vještinu, našao sam skipericu kojoj fali muška ruka na jedrilici. Cijena 3 mjeseca Kariba je u konačnici avionska karta plus trošak onog što si kupim za jesti. Vi sad sebe pitajte jesu li mi škole jedrenja napravile uslugu time što su me odbile. Osobno smatram da jesu i to veliku, zato sam im zahvalan do neba jer ću u konačnici vidjeti puno više i naučiti puno više, nego bi na njihovom kratkom tečaju - otkrio je.

Pernar je na brod stigao 26. prosinca te ubrzo obavijestio svoje pratitelje, a žena koja ga je primila na brod također ima svoj blog na kojem je otkrila je niz detalja o suživotu nje i bivšeg Živozidaša.

- Ivan je mlad, mojih godina i jako je inteligentan te govori četiri jezika. Krenuli smo s podukom jer Ivan ništa ne zna o jedrenju. On je jako mlad u duši, uzbuđen i pun energije - napisala je blogerica Lexi par dana nakon što je Pernar stigao, a kasnije je objavila i kako se dvojac u kratkom vremenu dosta opustio.

- Kad ga ostavim na miru, možda da bih mogao raditi na projektu broda, i reći mu.. "u redu... prouči svoje bilješke ili vježbaj svoje čvorove..." on to ne čini. Odmah je na svom telefonu i radi za taj dopaminski hit, sve što sam upravo rekao ušlo je na jedno uho i izašlo na drugo, njegov um razmišlja samo o svom facebooku ili bilo čemu već - priznala je Lexi u kasnijem blogu.

Napisala je i kako ne zna što učiniti s njegovom ovisnošću o dopaminu, a podijelila je i kako je Ivan podosta izbirljiv kada je u pitanju hrana.

- Jede samo najbolje svježe voće i povrće, bez GMO-a i mrzi hranu iz konzerve. Treba mu bez glutena i čita sve sastojke hrane. Vidio je toliko videa o prehrani i hrani da zna da je gotovo sve što možete jesti loše za vas. On je najizbirljiviji jedač ikad na ovom brodu - dodala je.

- Pokušala sam mu objasniti da je svježe voće i povrće jako teško nabaviti, izuzetno skupo i trune na vrućoj tropskoj jahti u roku od nekoliko dana. Dobavljamo samo jednom u nekoliko tjedana. Kupio je preko 3 tuceta zrelih banana i pojeo ih sve u dva dana prije nego što su se pokvarile! Više nema pristup trenutnom zadovoljstvu za svoju prehranu visokog standarda - napisala, a Lexi redovito objavljuje i snimke njiihove avanture na YouTubeu.

Lexi je na svom blogu podijelila još puno Pernarovih navika, a bivši političar trebao bi s njom biti na brodu do početka ožujka.