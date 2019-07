Bloger Krule snimio neobičnu situaciju na odmaralištu: Mislio sam vade vinčinu, a kad ono...

Naviknuli smo se da turisti na ljetovanje na našu obalu nose hranu, razne higijenske potrepštine i sl., no ono što je Jadranko Hodak, poznatiji kao Bloger Krule, zabilježio na odmaralištu uz autocestu u Lici, ne viđa se svaki dan.

I sam se iznenadio kada je vidio što vade iz pretrpanog prtljažnika automobila.

– Pičim jutros, ama sad maloprije, za Gospić i stanem na benzinskoj na autoputu, popit kavu... mažem tu kavurinu, duvanim... a ispred mene... stranci... turisti (ne bi sad iz koje su države) ... otvaraju bunker na škodi (vidi se na slici)... vade pola stvari iz bunkera... od guz papira (to i ja svuda nosim sa sobom pa mi je to jasno), hrane itd. itd... i vade 4 kanistera od 10 litara. Pomislim u sebi: "Gledaj al vinčinu deru!" Potom stvari vraćaju nazad... – započeo je Bloger Krule.

No, nije bila riječ o vinu već o kanisterima s gorivom.

– Otvara ovaj vratašca na autu... ja sam mislio da sanjam... ONI TOČE U AUTO!!! Alo!? Ne, to nije vino i ne, oni nisu ostali bez goriva jer smo na jebenoj benzinskoj... oni su jeeeeebeno gorivo ponijeli sa sobom jer je bilo zabijeno u dnu bunkera... na svoje oči vidio! 4 kanistera izvadili! Kako su koji rastočili, tako su ga bacili u kantu za smeće... pomogle su im i žene koje su se kasnije pojavile. Pa krutejebo... po države pizdi na migrante jer to su ka prikriveni teroristi... a nama su zapravo turisti teroristi... jer ovaj da se s nekim sudario, gljiva od eksplozije bi se vidjela 4 županije dalje, plamen bi se prostro do Kuščevićeve parcele na Braču, paški janjci bi se ispekli bez ražnja i to na Pagu... a vjerujem i zapalio olimpijski plamen, jebemliga gdjeliveć. Ne bi se ja čudio da na kraju sezone Jadransko more presuši... odnit će ga ovi kući u kanisterima. I ne... nisu Česi! – čudi se Krule.