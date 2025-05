Bljesak je nagovijestio Oluju i veliku hrvatsku vojnu pobjedu

FESTIVAL SVE BLIŽE

Pobjednici INmusic Breakthrough natječaja: Dimitri’s Bats, Hayes & Y i Bhukhurah dolaze na INmusic festival

Na INmusic festivalu ove godine nastupit će: Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune, KOIKOI i drugi